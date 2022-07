Leo García volvió a disparar contra Tini Stoessel: "Letras nefastas"

En un siguiente tweet el músico continuó explicando por qué para él esta canción no era apta para el público infantil que posee la ex protagonista de Violetta.

"Las locuras de los adultos no deben de repercutir en los niños, cuidemos el mensaje que les llega a los niños y que no usen la música para engañar", afirmó.

De esta manera, dio a entender que las canciones de Tini poseee un doble sentido, que muchos niños no entienden, pero que inconscientemente los traslada al mundo de los adultos y que los padres deben ser más cuidadosos con la música que dejan escuchar a los más pequeños.

María Becerra bancó a Tini Stoessel tras la feroz crítica de Leo García

Tras la feroz crítica de Leo García a Tini Stoessel vía Twitter de hace unos días, quien se refirió a este tema y salió a bancar a la joven cantante fue María Becerra.

En una conferencia de prensa en Santiago del Estero, la artista que grabó el hit Miénteme con Tini, salió a cuestionar las palabras del ex participante de El hotel de los famosos para con su colega.

“Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”, sostuvo María Becerra.

Y añadió al respecto: “La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho. Si a él (Leo García) le molesta, que habla de despecho, que no la escuche”.

Y además bancó el contenido de su música y los mensajes que dejan en contraposición por lo expuesto por Leo García: “Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. (...) Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes”.