Luciano Castro le propuso casamiento a Griselda Siciliani: la inesperada respuesta de la actriz

“Él dijo en una entrevista que quiere vivir con vos pero que vos no, ¿no está en tus planes?”, le preguntó el movilero y ella fue tajante: “No, no me gusta, no es algo que disfruto; ya sé lo que me gusta y lo que no, y ya sé que convivir, no me gusta, no quiero”.

“Pero bueno, nos reímos de eso, no nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes en esas cuestiones, pero nos reímos. Tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias. Y la pasamos bien”, explicó Siciliani, sobre cómo llevan adelante la relación.

“¿El casamiento es una posibilidad? ¿Te gustaría?”, insistió el periodista. “No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida”, respondió, dejando en claro que no es una prioridad.

“¿Le dijiste que no?" , le consultaron desde el programa de Pamela David y Griselda cerró: “Le digo que si no es de verdad sí, si no hay que firmar nada, sí. Estamos muy bien, muy enamorados”.

Embed

La pregunta letal sobre Flor Vigna que Griselda Siciliani no quiso contestar

Días atrás, Flor Vigna lanzó un nuevo tema, "La roba maridos". La canción parece estar dedicada a alguien que se cruzó en la vida de la ex Combate. Algunos señalan a La China Suárez, mientras que otros a Griselda Siciliani.

En una nota con A la tarde (América TV), a la protagonista de Envidiosa, la serie éxito de Netflix, le preguntaron por la ex de Luciano Castro y fue determinante con su reacción.

"Flor Vigna sacó una canción... lo relacionan con vos", le dijo el cronista. "De Flor Vigna no les voy a contestar... si quieren, vayan. Adiós amor", respondió Griselda, que ingresó rápidamente a su camarín.

Aunque parecía que la entrevista había concluido, minutos después, la actriz continuó conversando con el notero. Griselda no volvió a referirse a Flor Vigna, pero sí a su relación con Luciano Castro.

"Dijiste no a la convivencia?", siguió el periodista. "Yo soy anti convivencia. Yo no quiero convivir con nadie, él si quiere, y así estamos... en esa charla", reconoció.

"¿Hijos? ¿Proyectos juntos? ¿Casamiento?", indagó el cronista. "Lindos proyectos, pero son cosas nuestras", cerró.