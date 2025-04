El curioso motivo por el que Sabrina Rojas tardó años en divorciarse de Luciano Castro

En el último programa, la conductora reveló que la semana pasada recibió la confirmación de que estaba formalmente separada del actor.

Acto seguido, sus colegas le consultaron por qué se había retrasado tanto el trámite y ella les explicó: "La verdad es que nos habíamos colgado. Un día nos acordamos, dijimos 'ché, seguimos casados' y ahí empezamos el trámite, después de 4 años".

Por otro lado, hace casi un mes, Rojas confirmó su romance con Gabriel Liñares y compartió una romántica foto de él dándole un beso en la mejilla.

Sabrina Rojas dio detalles de su nueva relación tras blanquear en las redes: "Tenemos algo lindo"

Este fin de semana Sabrina Rojas causó furor en las redes sociales cuando blanqueó su romance con Gabriel Lechu posteando una romántica foto de él dándole un beso en la mejilla.

En medio de la expectativa que esto generó, este lunes la conductora habló en Desayuno Americano (América) y dio detalles íntimos acerca de este nuevo vínculo en su vida amorosa.

“Yo no siento que haya blanqueado porque no somos novios aún”, aclaró Sabrina dejando en claro que todavía no tienen título oficial.

Sin embargo, aseguró que no están lejos de ello y reconoció: “Hay modo exclusividad, pero no porque se habló, sino porque hay ganas. Veremos qué pasa pero por ahora estamos muy bien”.

“Siento que tenemos algo lindo con él, me siento bien. El hecho de no ocultarlo es como un mimo al otro. Hace poco que estamos, es todo muy reciente”, sostuvo de igual forma.

Cabe recordar, que Lechu es ex pareja de Florencia Parisi, quien actualmente se encuentra en una relación amorosa con Karina Jelinek.