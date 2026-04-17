Aitana agotó su primer show y agrega nueva fecha: cuándo será

Con una carrera que no dejó de crecer desde sus inicios, Aitana se consolidó como una de las voces más influyentes del pop en español. Sus giras anteriores reunieron a cientos de miles de personas en Europa y Latinoamérica, incluyendo múltiples shows agotados en la región , y hoy atraviesa un momento consagratorio que la proyecta definitivamente hacia el circuito global.

“Cuarto Azul World Tour” representa la expansión de ese universo: una propuesta artística diseñada para trascender lo musical y convertirse en una experiencia sensorial, donde conviven distintas facetas de la artista y se potencia su conexión con el público .

Buenos Aires será parte de este recorrido internacional, reafirmando el vínculo de Aitana con el público argentino, que la acompañó desde sus primeras visitas en la región y la convirtió en una de las artistas internacionales más convocantes del pop actual.