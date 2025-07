Mauro Icardi lleva nuevamente a la Justicia a Wanda Nara: qué dice la denuncia

Wanda NAra

Sobre la demanda, Zaffora leyó: “Mauro le pide con sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, al juez Hagopian que habilite la feria judicial porque denuncia incumplimientos maternos para el contacto para con él en riesgo de las niñas y pide informe de Mattera".

“Las nenas están con Andrés Nara y ese acuerdo de videollamadas parece que es un desastre porque Wanda le avisó al juez que se iba por un viaje de trabajo a España cinco días y que las nenas se quedaban a cargo del abuelo”, mencionó el panelista de DDM en América TV.

Además, continuó el relato: “El tema es que hay problemas con las comunicaciones porque decía que no tenía batería el iPhone, que no había grupo, que llamaban y no estaban y cuestiones cuasi infantiles”.

“Icardi habló poco con sus hijas, pero después hubo un tema con el teléfono y él no se podía comunicar, y a partir de ahí elevan esta denuncia”, explicó Guido, señalando que ese fue el detonante para recurrir a la vía judicial.

La respuesta de Wanda Nara al escándalo por el video privado de Mauro Icardi

El jueves 24 de julio en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que Wanda Nara se comunicó con Laura Ubfal tras la filtración de un video íntimo de Mauro Icardi, en el que también se vio involucrada una acusación de Graciela Alfano, quien señaló a la empresaria como la responsable de difundirlo.

"Laura Ubfal habló con Wanda y ella fue muy clara", contó De Brito al aire. Luego, leyó el mensaje que la conductora le envió a la periodista: “Estoy muy tranquila porque yo no filtré nada y él nunca me mandó ese video".

Y sumó una advertencia contundente: “Yo también le voy a hacer juicio al que diga lo contrario porque es grave". Según detalló Ángel, Wanda se refería directamente a Graciela, quien la había acusado de filtrar el video, basándose en una supuesta versión que le habría transmitido la China Suárez.

Además, el conductor hizo una reflexión sobre la intensa exposición mediática que tuvo la mediática a lo largo de los años: “A Wanda le pasaron tantas cosas en la vida que nos vamos olvidando”, comentó al aire, antes de compartir otro fragmento del mensaje de la empresaria: “Yo ya viví algo así, como lo del video que filtraron de Mauro y no se lo deseo a nadie".