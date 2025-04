Fabián Cubero se diferenció de Nicole Neumann tras el posteo de su hija Allegra y admitió su dura actitud

Así las cosas, mientras que la modelo bancó públicamente la decisión de la nena asegurando que fue "muy maduro" de su parte y hasta se conmovió por lo que escribió si bien aseguró que le "duele que ella tenga que pasar con 14 años", muy por el contrario Fabián Cubero se paró en la vereda completamente opuesta.

Entrevistado por LAM (América TV), Poroto fue claro y tajante a la hora de manifestar su disconformidad con semejante exposición en la que quedó inmersa. "Ya hablé con Ali, y son cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno… Para nada”, disparó de movida.

Al tiempo que argumentó su posición, asegurando que su hija "siendo tan chica se exponga a una situación así me parece innecesario. Es una nena de 14 años, no tendría por qué exponerse a esas cosas. Yo tengo la experiencia de lo que son las redes sociales, con gente que está detrás de las redes sociales atacando a todos, me parece innecesario”.

En tanto, cuando le consultaron por los dichos de Neumann deslizando que ellos habrían sido quienes filtraron a los medios la decisión de que no participe del festejo, Cubero se limitó a responder irónico: "Nosotros no tenemos amigos en los medios", antes de dar por finalizada la entrevista.

Nicole Neumann reveló cómo se gestó el duro descargo de su hija Allegra por su polémica fiesta de 15

Horas antes, Nicole Neumann se había referido a la polémica que se generó en torno a la fiesta de 15 de su hija Allegra que será en enero de 2026 luego de que la modelo confirmó que no irá al evento ya que lo festejará con un viaje.

Ante la polémica que se generó, la adolescente compartió un comunicado en las redes aclarando la situación. En diálogo con LAM, América Tv, Nicole explicó cómo se gestó el comunicado de su hija y de quién fue la idea.

"Me estaba afectando porque la gente se le ocurre comentarle a una niña de 14 años con agresión, no voy a seguir alimentando algo que no está bueno", contó la modelo.

Y aclaró que fue su hija quien decidió compartir ese texto: "Lo habló conmigo y decidió redactarlo con las amigas, me llamó y me dijo. Me pareció muy maduro y muy lindo lo que puso, está bueno que tome la iniciativa".

"No sé ni cómo se enteraron los medios el tema de sus 15. Charlamos mucho con ellas para que puedan lidiar con todo esto. Como mamá me queda mucho diálogo", indicó picante sobre la información que se filtró de que ella no estará en la fiesta de 15 de su hija.

Y remarcó en esa línea: "Claramente alguien lo filtró, de alguna forma llega. De mi lado no es. Me duele que ella tenga que pasar por esto con 14 años". "Como familia vamos a festejarlo a la manera que queramos y nos siente bien", concluyó Nicole Neumann.