Moria Casán mostró toda la intimidad del cumpleaños 82 de Pato Galmarini: fotos y videos

Tras subir a sus historias virtuales de Instagram la publicación de Malena Galmarini donde se la ve en una postal en blanco y negro de niña y a upa de su padre, a la que Moria le escribió “Cumple el patriarca”, luego sumó una serie de imágenes compartidas por Sebastián, otro de sus hijos, donde hay un popurrí de toda la familia.

Claro que en medio del festejo, la propia Moria volvió a sus redes para expresar su alegría: “Hola amores, en plena celebración de cumple del Pato Galmarini, 82, celebrando con toda la familia, a pleno disfrute. Bye, los quiero”.

En tanto, al cabo de unos minutos La One posó junto a su pareja, donde se mostró a pura sonrisa junto a Galmarini asegurando estar "Plenos, disfrutando de nuestra adultez extrema", y en una siguiente publicación se mostraron junto a varios de los nietos del Pato, que ya adoptaron a Casán como una integrante más de la familia.

Moria Casán - stories cumpleaños 82 de Pato Galmarini.jpeg

Moria Casán volvió a apuntar contra Griselda Siciliani: "Tiene una cosa mala"

Después de que Moria Casán asegurara que Griselda Siciliani es "La China Suárez veterana", la One habló con LAM (América TV) y se refirió a su picante tuit.

"Aguante Siciliani. Me parece una mina copada y supongo que todo esto hasta le divertirá", comenzó diciendo la diva. "Yo creo que tiene una cosa mala: quiere que todo el mundo la quiera", lanzó.

"No puede ser, mami. Cómo te va querer todo el mundo. Olvidalo, guapa. Sos actriz. Ahí no sé si es una fake la que mandó. Me hace gracia", sumó La lengua karateca.

"Como dije en mi monólogo: todo es lindo, el viaje es lindo, pero Argentina es única. Lo único que mantiene divertida a la gente son los chismes del espectáculo. El chisme de sábana, el folklore, como en Argentina no lo hace nadie", sostuvo Moria.

Por último, opinó de la actitud de Sabrina Rojas al contar detalles de Siciliani y su ex Luciano Castro: "La Rojas, una reina. Está acabando, está con orgasmos, hay que buscar que no moje el piso".