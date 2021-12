Toda la verdad sobre el casamiento de Moria Casán con el Pato Galmarini

"No pasamos por el Registro Civil, pasamos por una propiedad horizontal", indicó rápida Moria Casán. Y explicó "Un día yo estaba en una posición horizontal y veo que Galma me mira y se me viene encima y me dice: ¿te querés casar? y yo digo ¡bueno!". Así, siguiendo con su relato dejó en claro que "Después no nos casamos por civil, pero establecimos un compromiso tácito", y agregó "Se lo dijimos a la familia el domingo pasado que fue su cumpleaños 79. Nadie sabía nada, pero así somos nosotros. Fuimos clandestinos, fue mi profe de historia, [él] me vino a buscar...".