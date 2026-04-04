Evangelina Anderson confesó el violento ataque que sufrió una de sus hijas por su parentesco con Demichelis

Luego, profundizó sobre cómo se enteró de lo ocurrido y el impacto que le generó ese momento. “Cuando la voy a buscar a la escuela, no me avisó nadie lo que había sucedido. Mi hija entró llorando; la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, relató, aún sensibilizada por el recuerdo.

La situación dejó una huella profunda en toda la familia. En ese marco, Evangelina también recordó el desconcierto de su hija frente a lo sucedido, intentando encontrar una explicación a la agresión. “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis? No tengo la culpa del trabajo de papá’”, reveló.

“A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”, confesó entonces Evangelina al recordar el duro episodio que les tocó vivir, y que de alguna manera comenzó a resquebrajar la familia. En ese momento, la modelo eligió atravesarlo puertas adentro, sin exponer lo sucedido ni generar revuelo mediático, al punto de que el hecho recién salió a la luz casi dos años más tarde. Sin embargo, el impacto fue profundo: una herida que alcanzó a su hija, a ella misma y también a Demichelis, dejando una marca difícil de superar.

Evangelina Anderson y sus tres hijos Bastian, Lola y Emma

Qué nuevos detalles contó Evangelina Anderson sobre su escandalosa relación con Ian Lucas

En el mismo mano a mano que mantuvo con Ángel de Brito y el panel de angelitas durante la edición especial de LAM por el Viernes Santo, Evangelina Anderson no esquivó ninguno de los temas que rodean su vida personal. Entre ellos, volvió a referirse al controvertido vínculo que tuvo con Ian Lucas, una historia que desde el primer momento quedó bajo la lupa y que, aún hoy, sigue despertando comentarios.

Si bien la modelo ya había dado su versión en otras oportunidades, en esta ocasión decidió profundizar y aportar más detalles sobre lo que ocurrió con el influencer. El episodio, que en su momento tuvo gran repercusión, estuvo marcado tanto por la diferencia de edad como por la fuerte exposición mediática que tomó el tema.

Desde el arranque de la charla, Anderson dejó en evidencia su molestia por la manera en que se instaló públicamente el tema y cómo se la empujó a dar explicaciones: “Me obligan a blanquear algo que no es un romance ni una relación solo porque Ian necesitaba”, sostuvo, visiblemente incómoda.

En esa misma línea, también cuestionó el accionar de Lucas tras el estallido mediático. Según su relato, hubo decisiones que no fueron consensuadas: “Mandó fotos y un comunicado cuando de mi parte no era la idea y lo hablamos. No se me respetó como mujer”, expresó, marcando distancia de lo ocurrido.

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Al momento de definir el tipo de relación que los unía, fue categórica y dejó una de las frases más fuertes de la entrevista: “No me enamoré, ni él tampoco. Ojalá yo pudiera enamorar a la gente tan fácil”. Con esa declaración, buscó desactivar las versiones que hablaban de un vínculo sentimental más profundo.

Además, intentó dar su mirada sobre por qué la historia salió a la luz de esa manera: “¿Por qué cuenta todo él? Porque se siente boludeado”, analizó. Y, sin esquivar las críticas, respondió a quienes la señalaron: “¿Cuando lo boludee?”.

Lejos de mostrarse indiferente, también dejó ver el impacto que le generaron las opiniones externas: “Me matan y me acusan de ser la peor. Tenés algo con alguien, que no sé cómo llamarlo. ¿Si tenés hijos salís a decir, a contarlo en la tv?”, lanzó, cuestionando la exposición del tema.

Ya sobre el final, la modelo compartió una reflexión más íntima sobre lo que le dejó esta experiencia: “Cuando ves que esa persona no es como pensabas, empezás a dudar de cómo percibir a las personas”, reconoció.

Por último, cerró con una definición sobre cómo transitó emocionalmente ese momento: “No me tocó mi autoestima, pero sí pasé por muchas emociones”.