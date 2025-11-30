Ke Personajes presentó Odisea a estadio Ferro colmado y muchos invitados

Manteniendo el clima elevado ante la energía de Ke Personajes, el show continuó con las más recientes que ya suenan a himnos como “Celosa”, “Debió ser así” y “Se hace difícil”.

Cada canción fué coreada y bailada de principio a fin y la conexión de la banda con el público se mantuvo durante toda la noche marcando un momento especial de agradecimiento recíproco.

ke personajes ferro 3

Néstor Nompa fue el primer invitado de la noche uniéndose a la banda en La Flor, Antho Mattei se sumó para hacer “Mientes” y Valeska “Tiene espinas el rosal”. Una explosión de emoción se dió cuando la icónica Karina subió al escenario para el icónico “Paisaje” haciendo vibrar a todo el Estadio.

Hernán Narváez se unió para “En la orilla de mi cama” y Sharon en “Cuidado que te supero”. Para otro momento sorprendente, los reconocidos FMK y Big One irrumpieron para fusionarse a Ke Personajes en “Un finde” contagiando toda la energía ante todos los seguidores de pie bailando.

Culminando con los grandes invitados, Pinky, Chili Fernández, El Mago de La Nueva y July Los Turros desplegaron junto a la banda una zapada increíble con dos canciones: “Un sueño” y “Amor de novela”, creando un clima armonioso pero lleno de potencia.

El talento y sentimiento arrasador que transmite la voz de Emanuel Noir en escena, invadió Ferro con una explosiva interpretación de un clásico, “Bohemian Rapsody”. Acompañado de un puesta que se lució por imponentes pantallas, visuales y sonido de primer nivel que reafirmó la esencia característica de la banda.

Actualmente, reafirmando el merecido lugar que tienen en la escena musical global, Ke Personajes confirmó su participación en la increíble programación de la próxima edición del Festival de Viña del Mar en Chile, un histórico encuentro que reúne a los emblemas de la escena a nivel internacional.

Continuando con su intensa marcha en un año de memorables momentos e importantes anuncios, la banda contó con un estreno internacional sin precedentes con “Celosa”, junto a J Balvin.

Esta canción, fué una de las colaboraciones que tiene la banda en su primer álbum de estudio marcando un hito histórico para la cumbia latinoamericana al sumar a un artista de reggaetón.