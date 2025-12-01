Shakira se sinceró con Marley al hablar de su separación con Gerard Piqué: "Fue una..."

Sobre la gira que viene haciendo, indicó: “Es la gira de mis sueños, la gira que siempre quise hacer, por la cual estuve trabajando tantos años y que por fin pude realizar. Me tomó 1 año preparar todo y que sea un trabajo artesanal, canciones y música original para el show, 13 o 14 cambios de vestuario, las visuales. Es un diseño complejo, elaborado y lo que tenía en la cabeza”.

Shakira inicia los recitales de su gira caminando entre el público, algo que ella señala como algo clave para “llenarse de energía” antes de subir al escenario. “Se cargan las baterías para las 2 horas y 15 minutos de concierto. Me siento acompañada por todo ese público y más que un concierto lo veo como un encuentro, una comunión con la gente que me ha acompañado más de 30 años”, aseguró.

“Tengo tantas canciones que resumen muchas vidas, creo que he vivido varias vidas en una”, comentó Shakira entre risas ante Marley.

Embed

¿Shakira y Antonio de la Rúa reconciliados?

A 14 años de su separación, Shakira fue vista hace unos días cenando con su ex pareja, Antonio de la Rúa, lo que volvió a encender los rumores de reconciliación que circulan desde el año pasado.

En redes sociales se viralizó un video en el que la cantante, actualmente de gira mundial, comparte una comida con su expareja. En la mesa también se encontraban sus hijos, Sasha y Milán —fruto de su relación con el español Gerard Piqué— y su hermano Tonino.

El reencuentro ocurrió pocos días después del recital que Shakira ofreció en Tijuana, México, donde interpretó Día de enero, tema que en su momento le dedicó al hijo del expresidente durante los 11 años que compartieron juntos.

"Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa que pase, están ahí", expresó la artista antes de entonar la balada.

El acercamiento entre Shakira y De la Rúa comenzó en 2023, cuando varios seguidores notaron que él había dejado un “Me gusta” en una publicación de la colombiana por el Día de la Madre, gesto que marcó el inicio de nuevas especulaciones.