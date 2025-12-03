Wanda Nara, Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y más: las fotos de los looks en la gala de los Personajes del Año

Entre las mujeres predominó los vestidos largos al cuerpo, brillo y muchos color mientras que en los hombres se destacaron los trajes entallados con mucha elegancia.

Los cientos de invitados pasaron por la alfombra roja ambientada especialmente en el lugar y posaron ante los flashes fotográficos de todos los medios presentes cubriendo el evento en una gran noche.

PrimiciasYa te muestra las mejores imágenes de los famosos que dijeron presente en el evento de los Personajes del Año 2025 de la Revista Gente.

RS Fotos

personajes del año revista gente 4

Cómo fue la fiesta de los Personajes de Año de Revista Gente

La fiesta de los personajes del año de la revista Gente es una gala anual que celebra a las personalidades más destacadas del año en ámbitos como el entretenimiento, la política, el deporte, las redes sociales y la cultura, con una alfombra roja de glamour y shows musicales.

La edición 2025 se realizó el 2 de diciembre en el Faena Arts Center de Puerto Madero, Buenos Aires, marcando los 60 años de la revista con un dress code black-tie que incluyó looks elegantes, brillos y trajes sofisticados de las celebridades.

Todos los famosos posaron con sus elegantes looks por la alfombra roja del salón ambientado de manera detallada para la noche de gala donde los artistas disfrutaron de charlas, coctails, música en vivo y un clima de total diversión.