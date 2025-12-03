Wanda Nara, Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y más: las fotos de los looks en la gala de los Personajes del Año
Las figuras destacadas del espectáculo se reunieron el martes por la noche en los Personajes del Año que organiza la Revista Gente. Las imágenes.
3 dic 2025, 08:00
El martes por la noche el Faena Art Center de Puerto Madero recibió la visita de importantes figuras del espectáculo local en el marco de la gala de los Personajes del Año 2025 que organiza la Revista Gente.
La clásica fiesta que se realiza cada año contó con la presencia de muchos famosos que pasaron por la alfombra roja antes de ingresar al salón principal.
Todos ellos eligieron un look formal y de gala para una noche donde hubo reencuentros entre famosos, saludos y mucho estilo y glamour.
Entre quienes dijeron presentes en la gala de Gente se destacaron las presencias de: Moria Casán, Mariana Fabbiani, Evangelina Anderson, Wanda Nara, Valeria Mazza, Nico Vázquez, Luck Ra, Diego Santilli y Analía Maiorana, Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Joaquín Levinton, Camila Mayan, Agustín Rada Aristarán, Darío Barassi, Maxi López, Yanina Latorre y Ángel de Brito, entre otros tantos.
Entre las mujeres predominó los vestidos largos al cuerpo, brillo y muchos color mientras que en los hombres se destacaron los trajes entallados con mucha elegancia.
Los cientos de invitados pasaron por la alfombra roja ambientada especialmente en el lugar y posaron ante los flashes fotográficos de todos los medios presentes cubriendo el evento en una gran noche.
PrimiciasYa te muestra las mejores imágenes de los famosos que dijeron presente en el evento de los Personajes del Año 2025 de la Revista Gente.
Cómo fue la fiesta de los Personajes de Año de Revista Gente
La fiesta de los personajes del año de la revista Gente es una gala anual que celebra a las personalidades más destacadas del año en ámbitos como el entretenimiento, la política, el deporte, las redes sociales y la cultura, con una alfombra roja de glamour y shows musicales.
La edición 2025 se realizó el 2 de diciembre en el Faena Arts Center de Puerto Madero, Buenos Aires, marcando los 60 años de la revista con un dress code black-tie que incluyó looks elegantes, brillos y trajes sofisticados de las celebridades.
Todos los famosos posaron con sus elegantes looks por la alfombra roja del salón ambientado de manera detallada para la noche de gala donde los artistas disfrutaron de charlas, coctails, música en vivo y un clima de total diversión.