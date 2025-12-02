Tan Bionica confirmó una tercera y última fecha: cuándo será

Luego de una década sin publicar material nuevo, “El Regreso” marca el comienzo de una nueva etapa para la banda.

El álbum, lanzado recientemente, incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

El álbum ya es uno de los más escuchados del año: supera los 40 millones de streams globales, debutó completo en el Top 50 de Argentina “Tus Cosas” (feat. Airbag), “El Problema del Amor”, “Boquitas Pintadas” (feat. Nicki Nicole), “El Alma en el Camino”, “Mi Vida” (feat. Andrés Calamaro), “En Mi Mundo”, “Mil Días”, “Santa María”, “X=4” y “La Invención” y se ubicó dentro del Top 10 a nivel mundial.

Con esta nueva producción, Tan Biónica reafirma su identidad musical y la conexión única con el público que los acompaña desde sus comienzos El disco combina el sonido clásico que los consagró con una nueva frescura que conquistó tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones. Más madura, más fuerte y con la misma energía que siempre los distinguió, la banda llega al escenario para ofrecer un show que promete ser inolvidable.

Los shows en Vélez serán una celebración completa. Un encuentro entre generaciones, entre los que crecieron con sus canciones y quienes los descubren por primera vez. Los clásicos que nos marcaron, las nuevas canciones que ya se sienten como parte de su historia, y la misma fuerza que hizo de Tan Biónica una de las bandas más queridas de la Argentina.

La venta de entradas estará disponible desde el jueves 4 de diciembre a las 14 hs a través de EnigmaTickets.com, con todos los medios de pago habilitados a través de Modo o Mercado Pago. Beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito BBVA VISA únicamente a través de la app BBVA o Modo.