Dream Theater anuncia su esperado regreso a la Argentina

Lanzado el 7 de febrero de 2025, Parasomnia marcó el regreso de la formación más emblemática de Dream Theater y se convirtió en un suceso global. Con una duración de 71 minutos, el álbum debutó en el #1 de Billboard Top Hard Rock Albums, Hard Music Albums y Current Rock Albums, vendiendo más de 18.000 unidades en su primera semana .