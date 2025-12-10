Tras un 2025 histórico con el exitoso tour por sus 40 años de carrera, la banda ícono del metal progresivo Dream Theater anuncia su esperado regreso a la Argentina con un concierto imperdible el 24 de abril de 2026 en el Movistar Arena.
Será una noche especial bajo el formato “An Evening With Dream Theater”, donde la formación clásica —James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Mike Portnoy y Jordan Rudess— presentará su aclamado álbum Parasomnia en su totalidad.