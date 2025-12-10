A24.com

Dream Theater anuncia su esperado regreso a la Argentina

Será una noche especial bajo el formato “An Evening With Dream Theater”, donde la formación clásica —James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Mike Portnoy y Jordan Rudess— presentará su aclamado álbum Parasomnia en su totalidad.

10 dic 2025, 08:00
Tras un 2025 histórico con el exitoso tour por sus 40 años de carrera, la banda ícono del metal progresivo Dream Theater anuncia su esperado regreso a la Argentina con un concierto imperdible el 24 de abril de 2026 en el Movistar Arena.

Será una noche especial bajo el formato “An Evening With Dream Theater”, donde la formación clásica —James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Mike Portnoy y Jordan Rudess— presentará su aclamado álbum Parasomnia en su totalidad, además de repasar clásicos y favoritos de sus cuatro décadas de trayectoria.

El público argentino, reconocido mundialmente por su energía y pasión, será nuevamente parte de una experiencia única: tres horas de virtuosismo, emoción y una puesta escénica diseñada especialmente para esta nueva etapa de la banda.

Lanzado el 7 de febrero de 2025, Parasomnia marcó el regreso de la formación más emblemática de Dream Theater y se convirtió en un suceso global. Con una duración de 71 minutos, el álbum debutó en el #1 de Billboard Top Hard Rock Albums, Hard Music Albums y Current Rock Albums, vendiendo más de 18.000 unidades en su primera semana .

Producido por John Petrucci, con ingeniería de James “Jimmy T” Meslin y mezcla de Andy Sneap, Parasomnia ofrece una exploración conceptual sobre los trastornos del sueño, desde la parálisis nocturna a los terrores nocturnos. Hugh Syme —histórico colaborador— vuelve a aportar su visión en el arte de tapa.

     

 

