Indignación total por el polémico pedido de ADN de Roberto Pettinato sobre la hija de Fernanda Iglesias

Pero el momento más polémico llegó cuando cruzó un límite inesperado. “Le voy a consultar a mi abogado la posibilidad de pedir un ADN, porque ahora me genera dudas si la hija de Fernanda no es mía. Sí, voy a pedir un ADN de esa chica”, soltó, desatando un verdadero escándalo.

Tras la difusión de esas declaraciones, Fernanda Iglesias reaccionó con indignación absoluta. Incluso, su hija de 21 años se expresó en vivo, impactada por lo ocurrido. “¿Cómo puede decir algo así? La impunidad de los hombres”, escribió la joven.

Por su parte, la periodista no se quedó callada y recogió el guante: “Es una barbaridad que se meta con mi hija, que tiene 21 años. Meterte públicamente con la identidad de alguien es gravísimo. ¿Tanto te molestó lo que dije sobre Charly García? Eso lo sabe mucha gente. No me importa si me lleva a juicio”, afirmó contundente.

Y, sin filtros, cerró con una frase que sumó más leña al fuego: “Tenés las neuronas quemadas y todos sabemos por qué. No sé qué pensar de alguien que dice algo así… Me llama panelista horrible, pero en otro momento no pensaba lo mismo cuando entraba a mi camarín. Incluso, quizás hasta le parecía linda”.

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Qué había dicho Fernanda Iglesias sobre Roberto Pettinato y su vínculo con Charly García

Durante años, la supuesta historia de seducción de Roberto Pettinato hacia Mercedes Iñigo, quien ya estaba en pareja con Charly García, circuló como un rumor instalado en el ambiente del rock. Sin embargo, este 2026 el tema volvió a explotar con fuerza luego de que saliera a la luz una impactante cifra en dólares que el músico habría obtenido del legendario artista.

Fue Fernanda Iglesias quien en enero pasado, en Puro Show (El Trece), dio detalles picantes sobre aquel vínculo. "Él le empieza a tirar los perros a Mecha y ella se enamora de Pettinato, porque Pettinato te envuelve, te empieza a decir 'te amo', y Mecha que estaba con Charly, que estaba enfermo, que había pasado por un montón de situaciones y quizás ya estaba un poco desgastado ese vínculo, se engancha con Pettinato fuerte", relató sin filtro la panelista.

Pero eso no fue todo. La periodista también apuntó contra la conducta del exconductor al asegurar que "Pettinato la entra a volver loca" y que incluso "le hace todas las toxicidades que se puedan imaginar". En ese contexto, sumó un dato aún más delicado: "incluso le sacó dinero, porque le pidió dinero para hacer este disco", explicó, en alusión al álbum homenaje Pettinato Plays García, un proyecto que, según su versión, habría sido financiado con dinero del propio exintegrante de Sui Generis.

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Al momento de hablar de números, Iglesias no dudó en remarcar la magnitud de la cifra: se trataría de "varios millones de dólares". Además, precisó que el material fue producido en los Estados Unidos, lo que habría elevado considerablemente los costos de realización.

Este episodio se remontaría a 2020, cuando Pettinato grabó el disco digital de 11 canciones que actualmente se encuentra disponible en plataformas musicales. Parte del elevado presupuesto, según trascendió, tendría que ver con una exclusiva edición limitada en vinilo, un formato que en ese momento implicaba mayores gastos debido a la escasez de estudios especializados. A eso se habrían sumado los costos de traslado y estadía, especialmente en Oregon, además de los pasajes.

Por estas horas, la gran incógnita gira en torno a si Roberto Pettinato habría devuelto o no ese dinero a Charly García. En caso de que no haya sido así, la polémica tomaría una dimensión aún mayor: no sólo por el supuesto vínculo sentimental con la entonces pareja del músico, sino también por el aspecto económico que ahora vuelve a quedar bajo la lupa.