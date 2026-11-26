Al momento de analizar lo ocurrido, la comunicadora reconoció que todavía no tiene certezas, aunque sospecha que hubo algo detrás de la determinación de la señal. "No me lo esperaba realmente. Había firmado contrato por 5 años, por eso es que digo que algo pasó", expresó.

Consultada sobre las versiones que señalaban a Luis Majul como el responsable de haber tomado la decisión, Insinga evitó apuntar directamente contra él, aunque sostuvo su hipótesis: "No lo voy a personalizar con él porque no tengo la confirmación pero sí sé que algo no gustó. A quién, no lo sé. Pero es obvio que algo de lo que dije o comenté en alguna parte del programa no gustó".

En esa misma línea, insistió en que no encuentra otra explicación para lo sucedido: "Tiene que ser así porque sino, no se entiende que me saquen sólo a mí y no me reubiquen. Además pedí una explicación y no me la dieron, fue directamente un 'no continuás'".

Por último, pese a la decepción que le provocó quedarse sin trabajo, la periodista descartó iniciar acciones contra el canal. "No son mis formas. Podría hacerlo pero no. Yo siempre me voy bien de los lugares en los que trabajo. Igual, me siento decepcionada", concluyó.

Qué le dijo Cecilia Insinga a PrimiciasYa.com sobre su obligada salida de LN+

La periodista Cecilia Insinga atraviesa un momento profesional inesperado. Después de casi 20 años de trabajo en TN y El Trece, y tras incorporarse el año pasado a La Nación+ para dar un nuevo paso en su carrera e incursionar en la conducción, recibió la noticia de que no continuará en la señal de noticias.

La información tomó repercusión a comienzos de esta semana luego de que Jorge Rial contara en su canal de YouTube, Ensalada Rusa, que el noticiero que conducen Robertito Funes Ugarte y Cecilia Insinga llegará a su fin el próximo 31 de diciembre. Según explicó el periodista, mientras que su compañero será reubicado en la programación de la tarde, la periodista quedará afuera del canal por un supuesto pedido de Luis Majul, quien habría planteado que sus preguntas incomodan a determinadas figuras del poder.

En medio de las versiones, PrimiciasYa.com se comunicó el martes pasado con Cecilia Insinga para conocer su propia versión de los hechos. Consultada sobre la supuesta intervención de Majul para forzar su salida, la periodista fue cauta y aclaró que no tiene certezas sobre ese tema. “Lo único que sí te puedo confirmar es que el programa termina el 31 de diciembre, que reubican a todos menos a mí”, aseguró.

Sobre los motivos que le transmitieron desde las autoridades de la señal, fue contundente: “Que se termina el programa. Nada más”.

Por otra parte, Insinga aclaró que su salida de TN no estuvo relacionada con su llegada a La Nación+, sino que había sentido que aquella etapa profesional estaba cumplida y buscaba nuevos desafíos. De todas maneras, destacó la posibilidad que le brindaron de experimentar “un nuevo rol” frente a la conducción.

Respecto de su desvinculación, explicó que, aunque inicialmente había firmado un contrato por cinco años, el acuerdo contemplaba renovaciones anuales. “Son cláusulas que se ponen en esta nueva precariedad laboral a la que nos han sometido a los trabajadores de prensa”, cuestionó. Y marcó una diferencia con su experiencia anterior: “Trabajé 16 años en un canal muy serio. Acá se manejan muy diferente”.

Sobre la versión que difundió Jorge Rial, reconoció que la escuchó, aunque aclaró que no cuenta con pruebas. “Sólo tengo la seguridad de que a alguien incomodé. A quién no sé”, expresó.

Finalmente, defendió su manera de ejercer el periodismo y dejó en claro que no piensa modificarla: “Yo a donde voy, y a donde vaya, pregunto todo lo que tenga que preguntar y hago periodismo”.

También tuvo palabras de agradecimiento para Nicolás Bocache, gerente de programación de LN+, quien confió en ella para esta nueva experiencia. Lejos de mostrarse enojada por la decisión, cerró con una mirada optimista sobre lo que viene: “Soy de la idea de que siempre vienen cosas mejores, y trabajo para eso. No estoy mal ni enojada porque estoy en conocimiento desde hace un par de semanas, con lo cual no es algo que me sorprendió en las últimas horas”.