Apuesta, promesa y "discusión": el divertido ida y vuelta de Jimena Barón con Matías Palleiro

Luego siguió el turno de una divertida charla entre Jimena Barón y Matías Palleiro registrada en imágens donde la artista puso en apuros a su novio tras la apuesta que tenían.

“Estamos peleados porque Matías dice que no podemos tener seis perros. Me pongo de cu.. con vos, tu actitud, que me digas qué hacer con mi vida”, planteó la cantante en el video.

Él en tanto se defendió: “Estamos charlando de la vida de los dos, no te estoy diciendo qué hacer con tu vida". “¿Y si yo me quiero separar?”, desafío la artista con humor. “Es una decisión tuya”, contestó él sonriendo.

Jimena Barón insistió firme: “Dame esa libertad. ¿Y si yo te digo ‘me separo y me voy a vivir con los seis perros’? ¿Qué me decís? ¿No podés? Me tenés que comprar la casa, vos tenés que cumplir tu promesa y yo ahí decido”.

Y cerró con una picante advertencia en medio del clima distentido de chistes: “Si vos me decís ‘no podés tener seis perros’, yo digo ‘te dejo, soy libre’ con la casa que vos me compraste. Absolutamente sí. Nos vemos en Tribunales”.