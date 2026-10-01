La mamá de Wanda Nara reveló el inesperado gesto que Mauro Icardi tuvo con ella: "Me..."

Qué dijo Maxi López contra Wanda Nara tras su acusación en MasterChef Celebrity

Si hay una habilidad que distingue a Wanda Nara dentro de la televisión es su capacidad para convertirse en el centro de la conversación, aun cuando el tema en cuestión no la tenga como protagonista principal. En el esperado regreso de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora volvió a mencionar a su exmarido, Maxi López, durante una anécdota que no tardó en generar repercusión y convertirse en uno de los momentos más comentados del ciclo.

Todo surgió mientras repasaba algunas experiencias vinculadas al grupo privado que integraban los participantes de una edición anterior del certamen. En ese contexto, Wanda reveló que el exfutbolista estaba al tanto de lo que se conversaba allí e incluso recibía el contenido que circulaba entre los concursantes. “El año pasado, mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaba mal de mí”, contó Wanda en esta nueva temporada del reality culinario.

A raíz de aquella controversia, Marixa Balli, que coincidió con Maxi en el programa, había ofrecido su propia mirada en Cortá por Lozano (Telefe). Según explicó, en ningún momento los integrantes del grupo dedicaron comentarios negativos a la conductora, una declaración que volvía a dejar interrogantes sobre la versión de las supuestas capturas y filtraciones. Al enterarse de las palabras de Wanda, López eligió responder fiel a su estilo, con una ironía que rápidamente llamó la atención. "¿Todavía le creemos a Wanda?", lanzó el exfutbolista.

El comentario desató risas inmediatas en el programa de Vero Lozano. Tanto la conductora como el resto de los panelistas reaccionaron entre carcajadas y aprovecharon el momento para rematar la situación con una frase cargada de sarcasmo: "No más preguntas señor juez".

Lejos de esquivar el tema, López también dejó otra reflexión sobre la exposición mediática de su expareja. “Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen”, expresó, aludiendo a la facilidad de Wanda para instalar temas de conversación y sostener el interés del público alrededor del programa.