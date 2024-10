Pedro Rosemblat reveló el sorprendente vínculo que une a su madre con Susana Giménez

“No pude ver la entrevista en vivo porque yo estaba viendo que entrevistamos al Indio a la misma hora, solo cuando salí vi los recortes en redes", precisó el periodista.

Y añadió: "Mariana se sabe desenvolver en esas situaciones y no hubo nada incómodo, el protagonismo estaba en el tema que ella sacó. Charlaron un poco de la vida y parte de la vida de Mariana tiene que ver con su vida amorosa que me encuentra a mí como protagonista en este momento”.

Sobre su noviazgo con la popular artista, Pedro Rosemblat contó: "Uno siempre piensa que la persona que tiene al lado en el momento es el amor de su vida porque el amor es el presente".

Y consultado por Alejandro Castelo sobre lo que dijo Lali en la nota sobre la idea de formar una familia a futuro, él comentó: "Me subordino a su discurso público".

Además, Pedro reveló el vínculo laboral que une a su mamá con la diva de los teléfonos: “No la conozco a Susana, una vez fue Maradona en el año 2000-2001 al estudio y ahí la conocí, la única vez. Tampoco la conozco. Pero bueno, mi mamá trabaja en el canal hace mucho tiempo".

Y dejó en claro su deseo de poder entrevistarla para su ciclo más allá de las diferencias de pensamientos políticos que puedan tener: “A Susana la re invitaría a Gelatina, hay un montón de cosas para charlar, muchos íconos y leyendas de la televisión pasaron por acá”.

pedro rosemblat lam.jpg

Yanina Latorre contó la razón por la que Susana Giménez no habría hablado de política con Lali Espósito

El último domingo Lali Espósito se sentó en el living de Susana Giménez y habló de todo (o casi), porque Yanina Latorre reveló en las últimas horas el motivo por el cual la diva de los teléfono no habría hablado de política con la cantante.

En su programa radial de El Observador, Yanina comenzó diciendo: "Me hubiera gustado que hablen un poco de política, Susana no entró en tema". "Yo le hubiera preguntado de política", remarcó.

Inmediatamente, la panelista de LAM contó que Marcela Amado es la madre de Pedro Rosemblat: "La mamá del novio de Lali es la vestuarista de Susana, una genia. Una mina que fue modelo, que es muy conocida. Y que ellos tienen otro pensamiento...".

"Ella dijo: 'nosotras dos pensamos diferente, pero no hay grieta' Y bueno, hablen si no hay grieta", siguió Yanina. "Me hubiera gustado que vaya un poquito más allá. Lali es una grosa, cantó la canción esa... pero yo le hubiera preguntado. La gente estaba esperando eso... a lo Susana, no a lo Mirtha", cerró la rubia.