Lali Espósito confirmó que está conviviendo con Pedro Rosemblat y reveló si desea ser madre o no

"Sí, un capo, y yo, nada, ni un huevo frito, yo soy un espanto y él, todo. Hoy antes de venir acá me hizo un pollo con arroz, con cebolla de verdeo, unas papas al horno, es bárbaro. Encima que está bueno cocina bien", siguió.

En otra parte de la entrevista, Susana le consultó: "¿Te interesaría ser mamá?". "Ay, Susana. Ya tengo que ir a cantar", dijo entre risas como queriendo esquivar el tema.

"Qué sé yo. ¿Me interesaría? Nosotros como generación nos hemos dado más changüí a la vida, a lo individual, y mis amigos, por ejemplo de mi edad, están empezando a tener hijos ahora", dijo.

"Pero no podés cuando tenés una carrera muy fuerte", acotó Susana. "Yo creo que parte de esta edad es aprender que la carrera no lo es todo y es re difícil porque te consume tu vida. Estás muy inmerso en vos mismo, en la imagen de vos mismo, y en las cosas que querés lograr antes de ciertas edades. Creo que la maternidad es algo que me aterra mucho", aseguró.

Por último, reflexionó: "No me lo impongo, pero si siento que si me saliera, creo que es importante darle bola a esos hitos tan irrepetibles de la vida y tan especiales, si así me nace, supongo que me pasará, y si no me pasa no lo habré sentido".

El romántico gesto de Pedro Rosemblat hacia Lali Espósito en el día de su cumpleaños

Este jueves 10 de octubre Lali Esposito cumplió 33 años y en esta ocasión su cumpleaños la encuentra completamente enamorada y disfrutando de su relación con el conductor, Pedro Rosemblat.

Hace pocos días ambos regresaron a la Argentina luego de un increíble viaje a Nueva York y llegó el momento de celebrar, por lo cual Pedro sorprendió a la cantante con un tierno posteo en sus redes sociales

"Gracias Mariana por hacernos tan felices a todos los tuyos, ojalá toda esa alegría te vuelva en este día y cada día. Feliz cumpleaños, te amo mucho", escribió el periodista.

Junto a sus palabras, Rosemblat compartió una serie de fotos inéditas tanto de la pareja como de la cantante, que volvieron locos a sus fanáticos, los cuáles respondieron al posteo con mensajes de cariño para ambos.

Por supuesto que la respuesta de Lali no tardó en llegar, y comentó la dedicatoria con una firme declaración de amor. "Te amo", escribió junto a un emoji de corazón.