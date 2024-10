Yanina Latorre contó la razón por la que Susana Giménez no habría hablado de política con Lali Espósito

"Yo le hubiera preguntado de política", remarcó.

Inmediatamente, la panelista de LAM contó que Marcela Amado es la madre de Pedro Rosemblat: "La mamá del novio de Lali es la vestuarista de Susana, una genia. Una mina que fue modelo, que es muy conocida. Y que ellos tienen otro pensamiento...".

"Ella dijo: 'nosotras dos pensamos diferente, pero no hay grieta' Y bueno, hablen si no hay grieta", siguió Yanina.

"Me hubiera gustado que vaya un poquito más allá. Lali es una grosa, cantó la canción esa... pero yo le hubiera preguntado. La gente estaba esperando eso... a lo Susana, no a lo Mirtha", cerró la rubia.

Yanina Latorre comparó con su estilo el presentes artístico de Lali Espósito con los de sus colegas Tini Stoessel y Emilia Mernes y fue contundente.

La panelista de LAM, América Tv, y conductora de Yanina 107.9, El Observador, apuntó directamente contra el novio de Lali, Pedro Rosemblat, de "politizar mucho la cabeza" de la artista.

"A mí él me encanta, lástima que no coincido en lo que piensa, pero me parece un tipo muy locuaz, que tiene futuro y es muy inteligente", destacó Yanina sobre la actual pareja de Lali.

Y luego apuntó: "Para mí, le politizó mucho la cabeza y la carrera a Lali. Vos mirá dónde está Emilia Mernes o Tini cantando con Coldplay, otro nivel. Y Lali quedó peleando con Milei, y tiene proyección porque tiene una voz y un talento tremendo".

"Emilia Mernes tiene una proyección mucho más internacional... Lo de Tini es tremendo, me llamó la atención, es impresionante su talento. Estuvo cantando en Nueva York, tremendo", opinó sin filtros la panelista sobre los presentes artísticos de las populares cantantes.

Cabe remarcar que hace un tiempo que Lali Espósito se plantó en la vereda opuesta de las acciones y pensamiento de Javier Milei, incluso generando un cruce de declaraciones entre la artista y el presidente de Argentina.