Se sacaron chispas: Marcela Feudale y Mariana Brey protagonizaron un cruce feroz al aire

Brey comenzó refiriéndose a la versión periodística que indicaba que los dos senadores misioneros que no votaron a favor de la ley habrían respondido a un pedido de Javier Milei a Carlos Rovira. Una versión basada en declaraciones del propio ex gobernador que apuntó contra el presidente. “Nadie sabe si efectivamente el tipo dijo lo que decimos que dijo. ¿Dónde está Rovira? Los senadores de Misiones se dieron vuelta, ¿cómo no van a dar la cara?”, planteó con firmeza.