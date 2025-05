María Belén Ludueña reconoció cuál fue su error tras entrar en crisis de llanto al aire: "Otra vez caí en..."

"Me sensibilicé más de la cuenta. Lo que dije no tengo más para agregar, estoy pasando un momento especial", indicó Ludueña en charla con Intrusos (América Tv).

Y argumentó sobre las razones que la llevaron a su crisis en pleno vivo: "Estoy haciendo un programa de tele que estoy muy feliz. También las campañas son difíciles de este lado, son duras, y en el medio decidí abrirme contar algo que algunos ya sabían que estoy en esa búsqueda de ser mamá".

"Lo digo de corazón: fui yo como que estoy un poco desbordada tal vez, me ganaron las emociones. No pasó nada. Cuando lo vi dije: '¿Por qué me pasó esto?'. Pero otra vez caí en esto que soy yo... Los que me conocen saben", explicó la conductora.

"Es parte de cómo soy, me cuesta un montón controlar a veces mis emociones pero es lo que le puede pasar a muchas personas en la casa", reconoció María Belén Ludueña.

Y cerró aclarando que habló con su compañera de trabajo tras el cruce con su marido durante la entrevista. "Hablé con Amalia, no pasó nada, cero problema de verdad".

María Belén Ludueña se quebró este miércoles al aire en su programa Mujeres Argentinas (El Trece) luego de entrevistar al Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quien es su marido.

En la entrevista el funcionario recibió una queja de Amalia Díaz Guiñazú, panelista del ciclo, a raíz de una situación personal que vivió en la Ciudad tras ser embestida por un colectivo cuando circulaba en bicicleta y señaló que no funcionaban las cámaras de la zona, generándose un tenso ida y vuelta.

Luego de esto, María Belén Ludueña no pudo evitar quebrarse y totalmente angustiada confesó su deseo máximo de ser madre. "Quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire. Este es el lado de la política de la que tanto hablan", dijo envuelta en llanto la conductora.

"A veces las cuestiones políticas son muy duras. Yo soy la mujer del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen como mujer, trato de hacer lo mejor que puedo, este es mi laburo y mis compañeras lo saben", continuó.

Y remarcó: "Quiero pedirles disculpas a la audiencia. Yo soy auténtica, se la pasa mal de este lado".

"En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Estoy esperando que pase este tiempo que son las elecciones", se sinceró sobre la situación que vive.

"Soy profesional, quiero terminar mi programa. Hace muchos años que lucho por estar acá, me costó mucho llegar y a veces suceden cosas al aire en las que una no puede dejar de lado la persona que es", finalizó angustiada la conductora.