María Belén Ludueña explicó qué le dijo Evelyn Von Brocke de su renuncia a Mujeres Argentinas: el revelador audio

"Quería compartir con ustedes que decidí dar un paso al costado de Mujeres Argentinas Fue una linda e interesante experiencia con mujeres increíbles. Se vienen nuevos desafíos. Gracias, chicas. Las voy a extrañar", expresó la panelista.

En Infama, América TV, Karina Iavícoli consiguió el testimonio de María Belén Ludueña quien en un audio le compartió los motivos que le dio Evelyn en privado sobre las razones de su renuncia.

“Te puedo decir, y también podes rechequear con las chicas, que nos llevábamos todas bien, que estaba todo bien y, bueno, dijo que renunciaba”, indicó la conductora.

Y agregó sobre el trabajo de su ahora ex compañera: “A mí me pareció que hacía buenos aportes al programa, tenía un espacio bastante destacado. Pero, bueno, dijo que no, que lo iba a pensar”.

Evelyn Von Brocke renunció a Mujeres Argentinas tras el enojo de María Belén Ludueña

Luego, el conductor de LAM, América Tv, Ángel de Brito, reveló en sus redes los motivos de la decisión de Von Brocke de dejar el magazine.

"Motivos de la renuncia: no estaba cómoda, madrugar, ir de Martínez a Constitución, lo de la nota con Moritán", detalló el presentador del ciclo de espectáculos.