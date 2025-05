La terrible pelea a los gritos e insultos entre Lucía y Selva de Gran Hermano que terminó de la peor manera

Fue allí cuando Selva no dudó en chicanear a la participante más joven del reality deslizando: “Cuando te vote más gente me decís”, en clara alusión a que el domingo pasado fue una de las menos votadas en la placa positiva, por lo que la novia de Lauty Gram instantáneamente se largó a llorar y se fue corriendo.

Poco después pudo verse cómo Luz fue hasta la habitación a consolar a Lucía, y ésta en medio de la ira y el llanto disparó furiosa: “Le voy a responder el doble, el triple, ya va a ver”, y admitió luego que le dio donde más le dolía.

Claro que la cosa no quedó ahí, porque apenas Lucía vio a Selva sola en el cuarto del stream, fue a encararla. "Selva, te voy a decir una cosa... Querés jugar así, vamos a jugar así. Me chicaneás, después bancate la que se te viene. Te lo aviso, porque conmigo no vas a hacer giladas... no te vas a hacer la piola, te lo aviso desde ya", le espetó en la cara sin dejarla siquiera emitir palabra y se fue pegando un portazo.

Pero como Selva juega con la mente bien fría, aprovechó el stream para anunciar que no le daría cabida a la furia de Luchi, y explicó a la audiencia con su habitual ironía: "está desesperada porque parece que salió baja en la positiva, entonces está desesperada por querer chicanearla. Es una pena que se ponga en esa posición porque tiene todo para brillar por sí sola y no armar bardos como esto ahora que es un manotazo de ahogado".

Lucía Patrone y Tato - captura Gran Hermano - Me la dio donde yo estos días estaba mal por eso.jpg

Guerra inesperada: el motivo que provocó la furia de Selva contra Tato en Gran Hermano

Hay un tema que preocupa y mucho a todos en Gran Hermano 2024, la falta de comida. Los nervios de los participantes están crispados por la falta de insumos en la casa más famosa el país.

Lo cierto es que recientemente Selva Pérez explotó contra Santiago Algorta porque usó carne para preparar una comida y no recordó que es un ingrediente que escasea.

"Fue solo un pedacito de carne...", se defendió el uruguayo. "Pero no hay... no hay, Tato!", le dijo su compatriota y mencionó que ella viene restringiéndose en el uso de carne para cocinar por solidaridad con el resto.

"Ayer los dos pasteles los hice con un puñadito de carne picada para no gastarme el paquete entero y tenerlo para otra comida. El guiso de lentejas lo hice con un pedacito de carne para no gastar", detalló Selva.

"Vos sabías esto... y te chupó un huev.... ¡Tenés que pensar en el resto!", sumó Eugenia, en sintonía con los dichos de la uruguaya. "Tenés razón", fue la reacción de Tato, que no quiso entrar en una polémica.