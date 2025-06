Sofía Martínez vivió un momento incómodo en Miami: le impidieron entrar a un boliche por su apariencia

“La rebotaron, no la conocía nadie”, sentenció Pochi, sin filtros. No obstante, la historia no terminó ahí. Sofía se retiró con sus amigas, se cambió de ropa, volvió con un outfit más acorde (incluyendo botitas), y esta vez sí logró ingresar. “Estaba decidida a entrar como sea”, remató la influencer de espectáculos.

Así, en medio de su cobertura internacional, Sofi Martínez vivió una noche atípica que rápidamente se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo argentino.

Sofía Martínez expuso su verdad tras los rumores de interna en Telefe por el Mundial de Clubes

Días atrás estalló un nuevo escándalo mediático que involucra a Sofía Martínez y a Telefe, en medio de la cobertura del Mundial de Clubes que se está llevando a cabo en Miami, donde la periodista es, o era, la enviada estrella de la emisora para cubrir el evento.

Lo cierto es que Yanina Latorre había revelado en SQP (América TV) que en el canal de las pelotitas estaban muy molestos con la periodista deportiva, ya que los habría "dejado plantados" a último momento, y a pocas horas del inicio del evento deportivo, estando ya instalada en Estados Unidos.

“De un día para el otro, apareció una cadena británica de fútbol y le puso la guita en euros. Entonces, Sofi le dijo a Telefe: ‘Yo voy, pero no voy a estar tan disponible para ustedes porque me pagan más ellos’”, confió la conductora, según información que le habría llegado desde adentro de Telefe.

En este contexto, Andrea Taboada quien se contactó directamente con Sofía, y desde Intrusos (América TV), leyó la respuesta de la periodista deportiva tras consultarle sobre su situación actual con Telefe.

“Ella me dice: ‘No entiendo por qué esta polémica’”, comenzó leyendo Taboada la contundente respuesta de la periodista, desde su teléfono celular luego de intercambiar varios mensajes de WhatsApp. Y enseguida explicó que Telefe compró los derechos de transmisión del evento en mayo pasado, cuando ella ya tenía asumido un compromiso con una empresa digital inglesa.

“Telefe sabía de mi propuesta de DAZN y me impulsaron a hacerlo”, argumentó Sofi Martínez en la conversación con la panelista de Intrusos. Y agregó: "Me permite estar en las transmisiones cada vez que pueda. No entiendo de dónde salió ese rumor. Nada que ver".

Por último, la ¿ex? pareja de Diego Leuco remarcó la generosa actitud que el canal argentino tuvo para con ella, apenas supieron por ella misma de la oferta laboral europea. "Telefe se portó muy bien conmigo y me dijo que no pierda la propuesta”, cerró.