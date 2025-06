Sofi Martínez contó la verdad tras los rumores de pelea con Telefe por el Mundial de Clubes

“Ella me dice: ‘No entiendo por qué esta polémica’”, comenzó leyendo Taboada la contundente respuesta de la periodista deportiva, desde su teléfono celular luego de intercambiar varios mensajes de WhatsApp. Y acto seguido explicó que Telefe compró los derechos de transmisión del evento en mayo pasado cuando ella ya tenía asumido un compromiso con una empresa digital inglesa.

“Telefe sabía de mi propuesta de DAZN y me impulsaron a hacerlo”, argumentó Sofi Martínez en el ida y vuelta virtual con la panelista de Intrusos. Y sumó: "Me permite estar en las transmisiones cada vez que pueda. No entiendo de dónde salió ese rumor. Nada que ver".

Por último, la ¿ex? pareja de Diego Leuco remarcó la generosa actitud que el canal argentino tuvo para con ella ni bien supieron por ella misma la oferta laboral europea. "Telefe se portó muy bien conmigo y me dijo que no pierda la propuesta”, concluyó.

Diego Leuco habló de su presente en La Peña de Morfi y aclaró cómo es hoy su relación con Sofía Martínez

A mediados de marzo pasado, con motivo del décimo aniversario de La Peña de Morfi en la pantalla de Telefe, Diego Leuco brindó una entrevista exclusiva a PrimiciasYa, donde no solo habló de su presente laboral, sino que también se refirió a su situación sentimental, tras la separación de Sofía Martínez en 2024 y los rumores de reconciliación que comenzaron a circular en los últimos meses.

“Tenía muchas ganas de volver a La Peña. Es un programa hermoso... Es largo, requiere esfuerzo físico, mucha producción y trabajo previo, pero nos divertimos tanto que lo disfrutamos de verdad”, contó el conductor, entusiasmado. “Es un programa emblemático, que está en el corazón de todos. Yo llevo más o menos tres temporadas de las diez que tiene al aire, y me parece una locura ser parte de este programa inmenso que veía en casa”, aseguró.

diego leuco sofia martinez.jpg

En tanto, sobre los rumores de reconciliación con Sofía Martínez, Leuco fue claro. “Desde que nos separamos, cada tanto nos ven juntos y dicen ‘volvieron’. Pero no es así. Nos llevamos bien, hay buena onda, a veces nos cruzamos porque trabajamos en el mismo medio. Pero no volvimos. Solo tenemos una buena relación, cordial, sin mala onda", explicó.

Y con la mayor franqueza, admitió: “Tampoco somos amigos. Simplemente dos personas que, en este momento, no tienen una relación, pero que si se cruzan, está todo más que bien”.

Finalmente, sobre la posibilidad de volver a estar en pareja, Leuco fue contundente: “No pienso mucho en eso, no estoy buscando nada. Vivo el día a día. El trabajo hoy es mi prioridad y estoy muy enfocado en eso. Y ella también, está muy enfocada en su carrera y cada vez tiene más trabajo”.