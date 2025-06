Rocío Robles confirmó romance con Adrián Suar, pero él la negó: la palabra de la modelo

Embed - ADRIÁN SUAR HABLÓ CON LAM: ¿ESTÁ DE NOVIO CON ROCÍO ROBLES?

Este martes la periodista Pilar Smith confirmó que Adrián Suar y la exparticipante del Bailando Rocío Robles están en pareja. Luego, en Intrusos (América TV) dieron detalles del romance.

"Pilar tiró el título. Yo me enteré de esta relación hace tiempo, y como tengo buena relación con ambos, y me pidieron un poquito de silencio, obviamente no lo conté", contó la panelista Paula Varela en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Hace más de un año que están juntos. Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que hizo Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades", detalló la periodista.

"Ella le dijo 'puedo ir con alguien' y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos y comenzaron a verse", agregó.

"No se si ponerle un título a la relación. Hace un tiempo que están, están muy bien", remarcó la periodista.

Instantes después, Lussich relató qué es lo que le llegó desde el entorno de Suar: "La pasan bien, se divierten juntos, comparten momentos, alguna salida, pero de ahí a ponerse el mote o etiqueta de novios, capaz es algo que venga con el tiempo, como consecuencia".

Adrián Suar confirmó el final del programa de Viviana Canosa en El Trece

En otra parte de la entrevista, Adrián Suar se refirió al fin del programa de Viviana Canosa. "Yo ya hablé con Viviana. Va a haber muchos cambios en el canal, lógico de la pantalla", expresó el gerente de programación de El Trece.

"¿Hasta cuándo va a continuar en pantalla?", le consultaron. "Todavía no lo sabemos, pero yo ya hablé con ella, hablé esta tarde. Siempre en buenos términos, la mejor relación con ella", aseguró Suar.

Y agregó: "Me gustaría que continúen todo los programas. A veces en la pantallas, más allá de la formalidad que tengo, siempre hay cambios. Uno va haciendo modificaciones".