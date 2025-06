Marcela Feudale confesó qué famoso la tiene enamorada desde siempre: "¡Me encanta!"

"Hay una diferencia sustanciosa de edad, él es más para mí que para ella", exclamó la panelista entre risas. "Estas envidiosa", observó Latorre. A lo que Ángel de Brito le preguntó directo: "¿Te gusta Suar?".

Y Marcela Feudale reconoció: "Me encantó siempre. ¡Me encanta! Me divierte, me parece uno de los comediantes más lindos. Me atrae, me gusta".

"Hay una edad con que sea inteligente, gracioso y tenga plata, adentro. Se cuida, es obsesiva, es deportista... Le doy. Igual tengo marido, te lo dejo", cerró Yanina entre risas mientras Feudale avalaba su teoría.

marcela feudale lam.jpg

Rocío Robles confirmó romance con Adrián Suar, pero él la negó: la palabra de la modelo

Tras los rumores, Rocío Robles confirmó la relación con Adrián Suar, pese a que él la negó. La modelo y periodista de ESPN le contó a Yanina Latorre que el romance lleva más o menos un año.

“Lo quiero un montón. Es muy amoroso y muy buena persona conmigo”, le aseguró, pero no lo quiso poner título a la cuestión: “No estamos de novios, estamos saliendo. Pregúntenle a él, a mi esta situación me estresa bastante”.

Por su parte, Adrián fue más cauteloso. Rocío mandó a los de LAM a hablar con él. Y en medio del estreno de la obra de Nico Vázquez, Rocky, Suar dijo ante la consulta de los medios:"El día que esté de novio lo voy a decir", arrojó.

A continuación, sobre si se están conociendo, indicó: "Sí, pero no hay título".Y añadió: "La quiero mucho, es divina, gran persona y periodista deportiva".

Las consultas fueron todas para el mismo, lado, pero se encargó de esquivar todas las preguntas con humor. Según Yanina Latorre, ella ya está lista para blanquear -de hecho lo hizo-, pero Adrián Suar prefiere seguir en la sombras.