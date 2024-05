Santiago del Moro hizo un anuncio que revolucionará la casa de Gran Hermano

Y agregó: "Y además les voy a llevar la sorpresa que van a jugar por el auto. Eso va a ser mañana. Se viene también la salvación de Bauti (Mascia)".

Este miércoles se llevó a cabo la gala de nominación y seis participanes quedaron en placa. Ellos son Nicolás Grosman, Martín Ku, Federico 'Manzana' Farías, Mauro D'Alessio, Florencia Regidor y Darío Martínes Corti.

En Gran Hermano (Telefe) volvió a sonar el teléfono rojo y toda la casa quedó enfrentada contra los 'Bros', tras haber visto la estrategia del grupo.

Sin embargo, los jugadores acordaron en no decirles nada a Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman sobre lo que vieron. Pero Juliana 'Furia' Scaglione, que se caracteriza por ser frontal y no tener filtro, durante una conversación con 'El Chino' y Emmanuel Vich, les tiró un palito a los 'Bros'.

"De traiciones y falsedades estoy re curtida. Me pueden seguir cog... que no me va a importar, así te lo digo, estoy re curtida. Después si te tiro el café con leche en la cara, jodete, que no me vengan a sancionar", disparó enojada la tatuada.

Martín, que estaba haciendo ejercicios con una pesa, sintió la incomodidad, pero optó quedarse en silencio. "Claro, la hacés, bancátela", opinó Emmanuel, que entendió perfectamente la indirecta.

Ahí, Martín contestó desentendiéndose del comentario de Furia: "Ya sé que no me lo decís a mí, sino no estarías acá conmigo". "Bueno, pero aclaró por las dudas", lanzó la jugadora más fuerte del reality.