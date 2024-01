Santiago del Azar le declaró su amor a Majo Martino e hizo una tremenda revelación

Sin embargo, el otro protagonista de la historia, contó su verdad y expresó: "Ella me dijo que estoy en una cola... por lo visto hay muchos que quieren conquistar ese corazón. Por lo menos estoy en esa cola. En qué lugar, no sé, pero puedo ser perseverante. Obvio con respeto siempre".

"Hay quienes dicen persevera y triunfarás, no se si será el caso... pero que me mira con amor, siento que me mira con amor y con complicidad", admitió.

Majo Martino Santiago del Azar

De todas formas, resaltó que por el momento solo son compañeros de trabajo que se quieren mucho. "Me parece una hermosa persona y muy interesante de conocer. Me encantaría que me aceptara una salida a comer, o poder cocinarle algo que seria lo que más me gustaría", señaló.

En eso, aprovechó para chicanear a Locho Loccisano, ex pareja de Majo, y deslizó: "Más, sabiendo lo que le gusta comer gracias a que Locho lo contó la otra vuelta en una nota queriéndome enseñar a mi lo que le gustaba".

Finalmente, recordó su días como chef en El hotel de los famosos, donde tuvo su primer contacto con Majo, e hizo una tremenda confesión: "Me hubiese encantado en el hotel realmente decir lo que quería y sentía, que era que ella me gustaba. Pero tuve que ir por lo que la producción quería y era que vaya por Melody".

"Me hubiese gustado que sea diferente, pero fue como tenía que ser. Las cosas siempre son por algo, lo único que se es que la vida nos cruzo de nuevo ¿El universo nos querrá decir algo?", cerró Santiago del Azar.

Santiago del Azar

¿Nació el amor entre dos integrantes del programa de Carmen Barbieri?

En las últimas horas dos integrantes del programa conducido por Carmen Barbieri, Mañanísima (El Trece), se mostraron muy cómplices en las redes sociales y encendieron las alarmas acerca de un romance.

Se trata de la periodista Majo Martino y el chef Santiago del Azar, que fueron vistos muy juntos en los pasillos del canal. Al ser captados por la cámara, el joven bromeó con darle un beso a su compañera y aunque sólo quedó en un chiste, un 68% de los usuarios votaron que les encantaba la pareja.

Lo cierto es que Majo y Santiago se conocen hace tiempo, ya que ambos estuvieron juntos en el reality El hotel de los famosos (El Trece), ella como participante y él como chef del hotel.

Incluso, cuando la panelista se separó de Locho Loccisano, Del Azar hizo un contundente descargo contra ciertas actitudes del influencer y tomó partido por Majo.

Por otra parte, desde las redes del mismo ciclo también compartieron una historia donde se los ve a ambos con una mirada romántica y la cuenta los etiquetó junto a un corazón en llamas. ¿Nuevo romance?