¡Saltaron chispas! Así fue el tenso reencuentro entre Juan Pablo y Selva fuera de Gran Hermano 2024

Acto seguido, lanzó sin vueltas: “Y cuando se fue dijo ‘que tengan más oportunidades los del 2 de diciembre’. ¡Flor de falso! ¡Falso, falso!”.

Devi, con la tranquilidad que lo caracteriza, le respondió: “Falso sería que no te lo diga”. Ahí, Selva disparó efusiva: “¡Pero esto ahí adentro no me lo decías! Yo te lo preguntaba y no me lo decías”.

Entonces, Juan Pablo se quejó y remarcó: “Acá hay una realidad: ustedes dos, con Eugenia, siempre se priorizaron. Después venía yo”. Selva, divertida, sostuvo: “Mujeres unidas, jamás serán vencidas”.

El próximo lunes y martes será la gran final de Gran Hermano 2024 y Eugenia, Ulises Apóstolo, Luz y Tato competirán por convertirse en el ganador del reality.

Selva rompió en llanto en vivo tras recibir una inesperada propuesta fuera de Gran Hermano

La última participante en abandonar la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), Selva Pérez, estuvo en el debate del programa y vivió un momento muy especial que la conmovió hasta las lágrimas.

"Y ahora una sorpresa para vos, Selva", anunció el conductor Santiago del Moro y reveló: "Próximamente, en el teatro Premier, llegan Los cuentos de Selva".

"Hoy a la tarde me llamó el señor Gustavo Yankelevich. Él tiene una empresa que se llama RGB, número uno de producción de espectáculos y representación de artistas, y vas a ser parte de RGB vos", compartió Del Moro.

Fue entonces cuando la uruguaya no pudo contener la emoción y rompió en llanto: "Ay, gracias". "No lo puedo creer. Hace cuatro meses atrás estaba en mi casa cocinando", dijo entre lágrimas.

"Qué merecido, te lo merecés tanto", expresó la panelista Sol Pérez. "Esto es como ganar Gran Hermano", sumó Ceferino Reato.

Más tarde, apareció en el estudio su amigo Pablo Atkinson, quien la había acompañado durante su paso por la casa más famosa del país y que también formará parte del espectáculo en la calle Corrientes.

"¿Vos sabías y no le contaste nada a ella?", le consultó el conductor. "No, la vimos muy poquito tiempo y no se podía contar nada", respondió Atkinson.

Conmovida por la oportunidad, Selva volvió a agradecer: "Gracias a todos, gracias a Gran Hermano. Gracias, Santiago". Finalmente, su esposo, conocido como 'El Bicho', y sus dos hijos ingresaron al estudio, y Selva expresó con el corazón en la mano: "Mi marido y mis hijos son todo y mi vida. Ellos me impulsan siempre. Aunque muchas veces no estén muy de acuerdo, pero siempre me dan para adelante. Son la bendición más grande de mi vida".