Fotos familiares y una torta muy particular: la tierna sorpresa de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños

La publicación rápidamente se llenó de likes, comentarios y saludos de figuras del deporte y del espectáculo, que se sumaron a la celebración del capitán argentino. Una vez más, Messi mostró que, más allá de los logros deportivos, su mayor triunfo está en el amor de su familia.

Antonela Roccuzzo expuso el costado desconocido de Lionel Messi: "Me aconseja y..."

Semanas atrás, Antonela Roccuzzo protagonizó por primera vez la tapa de la revista Vogue. Además de mostrar su faceta fashionista, la esposa de Lionel Messi habló con honestidad sobre el vínculo que mantiene con la Argentina, cómo es su vida familiar junto al futbolista y cómo vive la maternidad con Thiago, Mateo y Ciro.

“Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos”, reconoció.

Además, confió cómo ella y su marido organizan sus días en función de los chicos: “Para nosotros es clave que las tardes sean de los nenes. Nos organizamos todo a la mañana para poder dedicarles las tardes a ellos”.

En ese sentido, Antonela remarcó que para ella es fundamental que sus hijos mantengan los pies sobre la tierra. “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas… Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, confió.

“Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos. (...) Para mí lo importante es que ellos entiendan que tienen que respetar a todo el mundo. Hablamos mucho en casa, la comunicación es importantísima”, agregó sobre la educación de sus hijos.

Asimismo, Roccuzzo dejó en claro que, a pesar de la distancia, la conexión con Argentina permanece intacta. “Nunca dejamos de tener nuestras raíces muy adentro nuestro. Nos fuimos pero seguimos estando. Ya sea tomando un mate, mirando canales argentinos, de alguna forma siempre intentamos estar conectados con Argentina”, afirmó. También reconoció que lo que más extraña hasta hoy es el asado con su familia.

Por último, Antonela destacó que el vínculo con el futbolista es de mutuo acompañamiento. “Leo me está acompañando un montón. Me aconseja, me escucha. Es de un lado y del otro”, concluyó, tan o más enamorada que en sus inicios junto a Messi.