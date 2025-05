Apareció la ex de Diego Brancatelli y reveló que le fue infiel con Cecilia Insinga ¡y hasta le robó a ella!

Fue allí que detalló que se conocieron en agosto de 2006 en la cancha de Boca y que luego de siete meses de novios se fueron a vivir juntos al departamento de ella en Pilar, hasta que se mudaron a Capital Federal.

Embed

"La relación fue buena mientras duró. Obviamente cuando uno elige a una persona, lo elige por siempre por cosas buenas. Después, cuando pasa el tiempo, se va dando cuenta…”, confió Verónica, que dejó entrever que además de Insinga “podría haber habido otras infidelidades”.

Sobre cómo se dio cuenta que el periodista la engañaba con la movilera de TN, Verónica reveló que fue "de la manera más tonta". “Me empecé a dar cuenta y a sospechar cuando leía tweets en los que él, de manera pública, se iba de viaje y arrobaba a Cecilia. Y yo no entendía por qué arrobaba a Cecilia para mostrarle una foto de un lugar donde él estaba”, detalló.

Asimismo, Franco explicó que su sospecha surge porque Diego no era compañero de trabajo de Insinga, y actuaba "con total impunidad", algo que evidentemente luego lo llevó a "repetir patrones" con Elbusto en sus visitas a la Bombonera.

Por último, Verónica describió cómo sus sospechas se transformaron en certezas, lo que desencadenó en una más que tensa separación. “Su mejor defensa son los gritos y la negación. En algún momento fingí demencia y estaba esperando que me lo confirme él”, aseguró Franco quien denunció que Brancatelli se quedó con su heladera cuando ella dejó el departamento que compartían.

Ángel de Brito, Verónica Franco y Diego Brancatelli.jpg

El férreo descargo de Cecilia Insinga con una frase letal sobre Luciana Elbusto: "El despecho..."

Este martes, en sus redes sociales, Cecilia Insinga publicó un descargo, donde se refirió al escándalo de Diego Brancatelli por los presuntos chats con Luciana Elbusto.

La periodista comenzó su posteo con una frase letal: "A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera".

image.png

Luego, la mujer de Brancatelli remarcó que no tiene intenciones de polemizar en los medios: "Lo dije el primer día, en ésta u otra familia 'nadie se salva solo'. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque. Esto que ven como show mediático es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento. Por ese motivo decidí no hablar ni antes ni ahora".

La figura de TN insistió que su prioridad es preservar a sus hijos. "También por el resguardo de mis hijos, dos niños", agregó.

En las últimas líneas de su descargo, Insinga reiteró que no hablará más del tema. "No tengo nada que decir. No quiero. Es mi derecho y también mi deseo, espero que lo entiendan y lo respeten", cerró.