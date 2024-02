Tras un repudiable video viral, Manzana de Gran Hermano recibe otra dura denuncia: ¿será sancionado?

Embed

El video fue publicado por @AndrianaMorelos en Twitter. "Les dije que Manzana también es un maltratador de animales, que sale de cacería con Oky, a matar gatos en la calle. Vean como acá maltrata a un perro, revoleándole un objeto", escribió en el posteo.

"Por suerte tiene mala puntería, pero la intención la tuvo", "No, con los animales no", "Federico al 9009", "La gente que más se queja de la violencia y agresividad, es la que realmente es así", "Que salga de la casa, es una pésima persona", fueron algunas de las reacciones de los usuarios al ver la grabación.

No es la primera vez que Manzana es duramente denunciado. El tucumano ha sido señalado por haber realizado comentarios "transfóbicos" en sus transmisiones en Twitch.

En los últimos días, el joven estuvo en boca de todos porque enfrentó a Furia antes de la gala de nominación. El artista del RKT quedó en placa, Juliana pidió a sus fans que lo saquen, pero el público finalmente eliminó a Sabrina.

El video de la violenta agresión de Furia a Manzana en Gran Hermano: ¿habrá sanción?

Hace unos días, después de la gala de nominaciones, Furia y Manzana tuvieron una discusión feroz. El referente del RKT decidió enfrentar a Juliana, que es un personaje fuerte en el juego luego de superar varias placas.

Cuando terminó la gala, Federico y Juliana estuvieron a los gritos en el jardín. "Disfrutá el pucho que me robaste, ladrona!", le recriminó él, a lo que ella respondió: "No te lo robé, me lo diste, gato de m... Ahí tenés lo que te cambié... dejá de bardearme gratis, ¿quéres cámara sor...?".

A los pocos minutos, cuando la cosa parecía que se había calmado, Manzana estaba sentado en la cocina cuando pasó Furia y le tiró una hamburguesa por la cara. "¡Acá tenés la hamburguesa de m... que te regalé!", exclamó. "Pero pará!", le contestó el joven.

Por estas horas se comenta que podría haber una dura sanción por incumplimiento de las normas de convivencia. La producción del reality podría condenar a Juliana por su comportamiento con su compañero.