Furia apuntó contra Manzana en plena gala de Gran Hermano: "Se hizo el mafioso y después agachó la cabeza"

Inmediatamente, la participante se refirió a Manzana y a la traición que vivió en carne propia: "Pero yo estoy conviviendo con esa persona, y que todo el tiempo se esté riendo, a ver si entendemos su juego o no, porque básicamente no se entiende, porque es un niño de 25 años que no entiende".

"Cuando yo tenía 25 años no estaba paveando ni pelotud... Yo el juego me lo tomé en serio y me lo sigo tomando en serio. Y hoy en día, sé que todo lo fuerte que soy en el juego o en lo personal no me sirve, porque básicamente se levanta un pelo... a decir cualquier cosa y me termina votando toda la casa", sostuvo.

"El que quiera seguir viendo esto, un pibe que los últimos tres días estuvo con la cabeza agachada. Entonces, si te hacés el mafioso, bancate la mafia y seguí caminando como tal. No te agachés la cabeza y esperés que los demás te apapachen", cerró y sumó filosa, dirigiéndose a su fans: "Sáquenlo de la casa, y si no lo sacan esta semana, sáquenlo la otra".

La inesperada reacción de la novia de Martín Ku al verlo salvar a Furia en Gran Hermano

Como líder de la semana, Martín Ku decidió salvar a Furia en Gran Hermano de la placa y su inesperada determinación motivó una gran sorpresa en la casa, ente ellos a Lisandro Navarro, Licha, gran amigo de él.

La decisión estratégica del Chino generó un gran debate en las redes entre los seguidores del reality y también causó la molestia y desilusión de Licha.

Lo cierto es que se conoció el video de la reacción de Marisol, la novia de Martín Ku, cuando su pareja decidía salvar a Furia de la placa.

“¡Vamos! A mí se me reza, loco”, exclamó la joven mientras saltaba y se mostraba feliz y exultante junto a otras dos personas en su casa por la decisión que tomó su novio.

Y escribió sobre los nervios con los que vive cada gala: “Todas las emociones por las que pasamos en este momento tan estresante”.

Habrá que ver con el correr de los días cómo cae en los participantes esta jugada estratégica que hizo el Chino, quien se mostró un tanto desconcertado instantes después de tomar esa decisión.