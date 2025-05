Victoria Vannucci contó los detalles de la polémica propuesta para reemplazar a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Ante esto, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Victoria Vannucci, quien dio detalles de las charlas que mantuvo durante estos últimos días y donde sostiene que se le ofreció ser la animadora del reality gastronómico por medio de una importante propuesta económica.

"Me dejó un sabor extraño todo lo que estuvo pasando. No creo que ser la única que haya recibido el llamado, creo que se juega a un abanico de personas. El llamado y los mensajes quedan grabados por eso no entiendo la poca elegancia en manejar esta situación", comentó la modelo.

victoria vannucci 3.jpg

"También entiendo que Telefe y la productora son cosas distintas y mi conexión con Telefe es muy buena, el trato siempre fue respetuoso, hasta el día de ayer tuve una llamada donde me dejaron un poco tranquila. Yo estoy fuera de los medios en Argentina, mi vida está en los Estados Unidos", remarcó Vannucci.

Y sobre la oferta laboral en cuestión, subrayó: "El llamado se recibió hace dos días por parte de la misma producción, me dijeron qué estaban buscando, que lo piense, se llegó a hablar de dinero mediante mensaje, que lo tengo todo, que los puedo mostrar pero no tengo ganas de estar en boca de todo el mundo por este tema".

"Se ve que se armó lío interno y salieron a desmentir lo que ellos mismos hicieron, me parece que se podría haber manejado con un poco más de elegancia. Uno no muestra los mensajes y llamadas porque no es mi estilo y no tengo ganas de hacerlo pero tampoco se juega con fuego", observó Victoria Vannucci.

Y aseguró al respecto: "Mi respuesta fue un no y ahí terminó pero no me gustó el tratamiento al tema, no fue elegante. Aquí se filtró algo que no querían que se filtre en los medios pero estas cosas pasan. Mi trabajo está en Estados Unidos, yo no gano dinero ni fama con este ida y vuelta. Dije que no a la propuesta y los mensajes y llamadas con la propuesta están mi teléfono. Estoy tranquila acá con mis proyectos, clientes y mis hijos, me está yendo cada vez mejor".

"La falta de comunicación entre ellos quedó más que claro y sino que no se olviden que tengo los mensajes. Tengo propuestas más interesantes en otras partes del mundo. Con solo tres de mis clientes y sus cenas hago la misma cantidad de dinero que me ofrecen en solo horas. Y prefiero Masterchef Tel Aviv que se gana en Shekel y tiene el doble de repercusión. Dije que no y seguiría diciéndoles que no. Los teléfonos guardan el registro de llamadas y mensajes", cerró firme la chef y empresaria.

Wanda Nara

Confirman qué pasará con Wanda Nara y el regreso de MasterChef Celebrity: la decisión final

A raíz de sus conflictos con Mauro Icardi y la China Suárez, comenzaron a circular fuertes rumores sobre Wanda Nara y su regreso a Telefe con MasterChef Celebrity.

Y en las últimas horas, surgieron otros nombres para la conducción del exitoso ciclo, entre los que circuló el de Victoria Vannucci, radicada en Estados Unidos, donde lleva adelante un emprendimiento gastronómico sobre alimentación saludable.

Lo cierto es que desde Telefe, le aseguraron a PrimiciasYa que Wanda Nara será la conductora de MasterChef en su edición con famososy que nunca se barajó la opción de elegir a otra famosa para que haga ese ciclo.

Además indicaron que, si bien no tiene fecha prevista para el debut, se estima que el programa salga al aire en el segundo semestre del año, tal vez cuando finalice La Voz Argentina que arrancará en junio por el canal de las pelotas.

Cabe destacar que, Wanda Nara fue conductora de la primera temporada de Bake Off Famosos en 2024, y ahora realizará la quinta temporada de MasterChef, programa que era conducido por Santiago del Moro.