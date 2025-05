¡Tiembla Wanda Nara! La millonaria propuesta que le hicieron a una famosa para conducir MasterChef en Telefe

La firme intención de contar con Vannucci en la conducción del ciclo gastronómico hizo que Telefe le eleve una propuesta económica difícil de rechazar y que incluso doblaría en su monto al contrato pactado por Wanda Nara.

wanda nara masterchef.jpg

La cuestión de distancia geográfica tampoco sería un inconveniente ya que le ofrecieron hacer igual que cuando hacían con Wanda cuando estaba en el exterior.

Sin embargo, pese a la interesante oferta que le llegó por unos meses de trabajo en Argentina, la respuesta de Victoria Vannucci fue negativa ya que está metida de lleno en la apertura de su nuevo local Whoispachamama con el cual le está yendo muy bien y se recibió de chef profesional.

Vannucci agradeció la propuesta que le llegó desde Telefe y la rechazó, priorizando continuar con su vida y trabajo alejada de los escándalos en Estados Unidos.

En medio de las versiones de enojo por parte de Telefe con Wanda, ahora se suma esta propuesta que recibió Vannucci para ser la conductora de MasterChef Celebrity.

¿Seguirá la búsqueda o quedará finalmente la ex de Mauro Icardi?

victoria vannucci.jpg

Avión privado y miles de dólares: la millonaria propuesta que recibió Victoria Vannucci por una cita

Victoria Vannucci sorprendió desde su cuenta en Instagram al contar la millonaria propuesta que recibió por parte de un hombre para conocerla y explicó las razones de por qué la rechazó pese a su insistencia.

Además, la modelo y chef dejó en claro el motivo por el no está en ninguna plataforma de contenido erótico como sí lo hicieron otras famosas.

"No tengo OnlYFans, no tengo OnlyDivas, no sé qué otra plataformas existen por ahí", indicó Victoria Vannucci en un video que subió a sus historias en Instagram.

"No tengo tampoco ningún prejuicio con ninguna mujer que tenga la necesidad de hacerlo pero yo soy de la teoría que prefiero trabajar en una cocina antes de mostrar el pezón a algún jero.. por ahí", fundamentó.

En ese sentido, comentó cuál es la oferta que le hizo un hombre que quería conocerla: "Me ofrecieron 7 mil dólares, avión privado, una cena, dije que no, y subiste a 15. Mr. New York, no joda más, soy chapada a la antigua, basta".

"Y otra cosa que tienen que saber de mí: cuando hago algo es porque yo elegí al hombre y porque yo realmente quiero, esa es la diferencia entre algo fake y algo real, por eso conmigo se disfruta", cerró Victoria Vannucci con firmeza.