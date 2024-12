Wanda Nara y L-Gante estarían en crisis y se conocieron devastadores detalles

“Voy a contar algo que me cuentan. Wanda empezó a buscar de nuevo a Mauro (Icardi) en el sentido de mostrar interés en él. En bajar un poco el copete, porque es lo que ella necesita, las cosas con Elián se pudrieron", indicó el periodista en El Ejército de LAM, Bondi Live.

Y remarcó: "Lo triste de esto es que Mauro caía y cedía ante esta forma de Wanda. Sabe que la denuncia de la China la perjudica (a Wanda) en todo porque puede ser que infringa en acoso y hostigamiento con dos personas y todo suma".

"Hacerle creer que está interesada en volver con Mauro para que desestime muchas cosas que están avanzando en la Justicia pero Mauro no es boludo, se dio cuenta y no va a acceder nunca más y va a ir hasta las últimas consecuencias", indicó sobre la idea que tendría en mente de Wanda y a la que no cedería el futbolista.

“Mi fuente que es la que me contó donde se operaba Mauro, lo de la denuncia, o sea, acá Wanda está volviendo a hacer lo que siempre hizo: intentar acercarse a Mauro o por lo menos hacerle creer a Mauro para que empiece a desestimar cosas de la Justicia”, remarcó Pepe Ochoa.

Y sobre la crisis que estarían viviendo Wanda Nara y L-Gante: "Este es mi análisis: Elian está viviendo por primera vez lo que vivía Mauro con Elian, cuando Mauro estaba con Wanda".

Como si Pampita no tuviese suficiente con sus escándalos de alcoba tras su todavía fresca ruptura de Roberto García Moritán y su flamante noviazgo con Martín Pepa, en las últimas horas quedó en el ojo de la tormenta en medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Ocurre que la mediática expuso viejos chats con la China Suárez hablando mal de Ardohain, con el solo objetivo de demostrar que tenía una relación fluida con la actriz cuando ella e Icardi tuvieron un affaire, traicionándola ambos por igual.

Allí la China Suárez aseguraba que Pampita había mentido sobre el famoso episodio del motorhome cuando la encontró con su entonces marido, Benjamín Vicuña, y afirmaba que la había querido ahorcar, donde se lee que Wanda coincidía con Suárez disparando contra la modelo.

Así las cosas, en la noche del martes tanto Wanda Nara como Pampita fueron invitadas a formar parte de los personajes del año de la revista Gente, donde fue inevitable el encuentro.

Y cuando muchos creían que Carolina le cantaría las cuarenta a Wanda frente a todos, o en su defecto la evitaría, lejos de ello se acercó a saludarla sonriente sin rencor alguno y hasta se fotografió junto a la conductora de Bake Off Famosos, quien inmediatamente compartió la postal en sus Instagram Stories para demostrarle al mundo que está todo más que bien entre ellas.