Así fue el picante cruce de Wanda Nara y Yanina Latorre en un evento tras el feroz enfrentamiento: el video

En las últimas horas, las dos coincidieron en un mismo evento privado luego de la reciente y feroz discusión que tuvieron y se dio un tenso cara a cara.

Fue en el evento de los personajes del año 2024 de la revista Gente donde Wanda encaró directamente a Yanina después de aquel cruce que tuvieron vía mensajes de WhatsApp.

Se conoció el video del breve pero muy tenso momento en que las dos se cruzaron allí mientras Ángel de Brito charla con su compañera de ciclo y pasaba al lado Wanda con lentes.

La panelista del ciclo LAM, América Tv, dio a conocer a través de sus historias de Instagram cómo fue el tenso encuentro con Wanda en medio de la feroz guerra.

“Wanda me saludó con cara de or..! Me dice: ‘soy educada y te saludo’. No entendió nada, amo”, comentó Yanina Latorre sobre su picante encuentro con la ex de Icardi.

Yanina Latorre reveló la dura decisión que tomó contra Wanda Nara y expuso sus motivos

Después del tremendo audio de Mauro Icardi que compartió durante el aire de LAM, América Tv, Yanina Latorre le sumó picante a la situación anunciando que llevará a la Justicia a Wanda Nara.

Ocurre que el domingo pasado, cuando la conductora de Bake Off Famosos se sentó en el living del programa de Susana Giménez, la mayor de las Nara se refirió a Yanina como "la panelista" y deslizó una grave acusación contra Latorre.

“Le voy a mandar carta documento a Wanda porque yo no había escuchado bien el programa de Susana. Ahí, ella dice que yo le dije que le iba a arruinar la vida y me lo va a tener que demostrar”, explicó Yanina desde el evento de la tapa de la revista Gente con los personajes del año junto a Ángel de Brito.

Fue allí que aseguró molesta: “Nunca en la vida le dije eso”, así como le preguntó iracunda al conductor “¿Vos te pensabas que yo tenía la capacidad de arruinarle la vida?”; al tiempo que concluyó dejando en claro: “Yo pensé que ella había dicho ‘me quiere arruinar la vida’”.