Guillermina Valdés habló como nunca de sus separaciones con Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega: "No me..."

Embed

Cómo está la relación de Guillermina Valdés con Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega

En el ida y vuelta con el programa de eltrece, Guillermina Valdés contó, ademas, cómo está hoy el vínculo con los padres de sus hijos, Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli: “Uno tiene niños y el vínculo se transforma. Somos padres de un hijo con Marcelo y con Sebastián somos padres de tres. Es eso”.

Con Ortega, padre de sus tres hijos mayores —Dante, Paloma y Helena—, compartió 13 años de pareja, desde fines de los ’90 hasta 2011. En ese tiempo, la actriz acompañó de cerca la consolidación del productor como una de las figuras más fuertes de la televisión argentina, mientras ella desarrollaba su propia carrera en el modelaje y la actuación.

A poco de esa separación, Guillermina comenzó una relación con Tinelli, con quien estuvo cerca de una década y a mediados de 2022 decidieron poner fin. En 2014 nació su hijo Lorenzo, el menor del clan Tinelli-Valdés. Aunque su vínculo tuvo idas y vueltas, lograron mantener una relación cordial tras la separación, priorizando el bienestar de su hijo y el respeto mutuo.

Sobre la posibilidad de volver a formar pareja, Valdés se mostró abierta: “Estoy sola ahora, estoy abierta al amor, ya sé lo que no quiero y por lo que uno vivió tengo otros deseos”.

En los últimos años, sonaron con fuerza los rumores de un posible romance con Santi Maratea. De hecho, ambos se refirieron a esta versión en distintos programas y aunque no llegó a ser algo formal, dejaron entrever que tuvieron un affaire.