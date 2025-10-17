El posteo de Thiago Medina que preocupó a todos por un dato alarmante

De todos modos, Thiago aclaró que ya está cumpliendo con un plan de alimentación para recuperar lo que bajó. "Les quiero mostrar desde que sali del hospital aumenté 2 kilos", destacó.

image

¿Qué dijo Thiago Medina de su internación en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno?

Antes de dejar el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina grabó un video para agradecer a los médicos, enfermeros y al personal no médico que lo asistieron durante los 28 días que permaneció internado.

El ex Gran Hermano destacó el compromiso de todos los trabajadores de la salud que lo acompañaron en su recuperación tras el grave accidente que sufrió con su moto.

"En el hospital me atendieron re bien. Me atendieron súper bien todos los doctores. Estuvieron siempre atentos. Mi experiencia fue muy buena", expresó Thiago en la grabación.

"No me puedo quejar porque siempre estuvieron a mi disposición", agregó el joven.

Y concluyó: "Le dejo un saludo al hospital. Estoy contento de haber estado acá. Estoy feliz de poder irme caminando tranquilo a mi casa".

Embed

¿Qué carrera quiere iniciar Thiago Medina tras el accidente que casi le cuesta la vida?

Tras superar un grave accidente de moto y recibir el alta médica, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, reveló que desea estudiar arquitectura. En una entrevista comentó: “Estuve pensando en estudiar arquitectura. Apenas me recupere, ya le damos para adelante”. Su pareja, Daniela Celis, agregó que Thiago ha estado investigando sobre la carrera y se encuentra motivado para comenzar este nuevo camino: “Él me dijo ‘la vida ahora cambió, yo quiero estudiar, quiero ser arquitecto, son siete años’. Averiguó todo. Está leyendo libros, está muy bien de ánimo”. Este proyecto refleja su compromiso con el futuro y su determinación para superar los desafíos que ha enfrentado.

¿Cómo se llaman las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis?

Las hijas gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis se llaman Laia y Aimé. Nacieron en 2024 y desde entonces han sido el centro de atención de la pareja, que comparte con frecuencia momentos de su crianza en redes sociales. Como muestra de su amor y compromiso, Thiago incluso se tatuó los nombres de sus hijas en el pecho. Las pequeñas representan un nuevo capítulo en la vida de la familia y la pareja se muestra muy involucrada en su crecimiento y cuidado.