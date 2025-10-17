El posteo de Thiago Medina que preocupó a todos por un dato alarmante

Días atrás, Thiago Medina recibió el alta luego de 28 días internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. El ex Gran Hermano tuvo una recuperación milagrosa tras un tremendo accidente con su moto.
A poco de haber recibido el alta, Thiago Medina subió una imagen a sus redes y puso a sus seguidores en alerta. ¡Mirá!
En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, el muchacho compartió una foto frente al espejo y una reflexión sobre lo que le tocó atravesar.
"Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó. Estoy feliz de estar vivo!", expresó Thiago, que aún tiene por delante un arduo trabajo de rehabilitación para estar recuperado al 100 por ciento.
En el posteo, el ex Gran Hermano dio un dato alarmante. "Entre todo lo que me pasó también baje 20 kilos", precisó.
De todos modos, Thiago aclaró que ya está cumpliendo con un plan de alimentación para recuperar lo que bajó. "Les quiero mostrar desde que sali del hospital aumenté 2 kilos", destacó.
Antes de dejar el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina grabó un video para agradecer a los médicos, enfermeros y al personal no médico que lo asistieron durante los 28 días que permaneció internado.
El ex Gran Hermano destacó el compromiso de todos los trabajadores de la salud que lo acompañaron en su recuperación tras el grave accidente que sufrió con su moto.
"En el hospital me atendieron re bien. Me atendieron súper bien todos los doctores. Estuvieron siempre atentos. Mi experiencia fue muy buena", expresó Thiago en la grabación.
"No me puedo quejar porque siempre estuvieron a mi disposición", agregó el joven.
Y concluyó: "Le dejo un saludo al hospital. Estoy contento de haber estado acá. Estoy feliz de poder irme caminando tranquilo a mi casa".
Tras superar un grave accidente de moto y recibir el alta médica, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, reveló que desea estudiar arquitectura. En una entrevista comentó: “Estuve pensando en estudiar arquitectura. Apenas me recupere, ya le damos para adelante”. Su pareja, Daniela Celis, agregó que Thiago ha estado investigando sobre la carrera y se encuentra motivado para comenzar este nuevo camino: “Él me dijo ‘la vida ahora cambió, yo quiero estudiar, quiero ser arquitecto, son siete años’. Averiguó todo. Está leyendo libros, está muy bien de ánimo”. Este proyecto refleja su compromiso con el futuro y su determinación para superar los desafíos que ha enfrentado.
Las hijas gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis se llaman Laia y Aimé. Nacieron en 2024 y desde entonces han sido el centro de atención de la pareja, que comparte con frecuencia momentos de su crianza en redes sociales. Como muestra de su amor y compromiso, Thiago incluso se tatuó los nombres de sus hijas en el pecho. Las pequeñas representan un nuevo capítulo en la vida de la familia y la pareja se muestra muy involucrada en su crecimiento y cuidado.