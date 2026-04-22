Alerta para Mauro Icardi: Ana Rosenfeld reveló las graves consecuencias por no pagar la cuota

La letrada también fue categórica al hablar de las obligaciones económicas. “Defender el no pago de la cuota alimentaria para mí es una aberración”, sentenció.

Por último, reveló detalles sobre la llamada “casa de los sueños”: "Está embargada", afirmó sin vueltas. "Los chicos ladrillos no comen, pero si tenés la garantía de que tarde o temprano va a salir a remate la casa, que es aval para la cuota alimentaria, en buena hora. Pero ella estaría más feliz si la cuota se paga”, cerró.

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Cuál fue la inquietante predicción que golpea a la China Suárez y Mauro Icardi

La disputa mediática entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi vuelve a encenderse… aunque esta vez aparece un giro inesperado. En medio del revuelo, quien irrumpió en la escena fue Pitty La Numeróloga, y sus palabras dejaron a todos desconcertados.

Mientras Wanda regresó a instalarse en Buenos Aires y la China, junto a Icardi, continúa apostando por su vida en Turquía, la especialista decidió intervenir en la relación que más titulares genera en el espectáculo. Lo hizo en el programa Implacables (El Nueve), donde se animó a leer lo que vendrá para la pareja.

Dejando de lado los roces con Wanda, Pitty centró su análisis en el vínculo entre la actriz y el futbolista… y comenzó con un anuncio que nadie esperaba.

“La unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene continuidad. Se ve un momento de festejo, como una celebración”, lanzó, alimentando las versiones de un posible casamiento.

Pero lo más impactante llegó después. Cuando todo parecía encaminado, la numeróloga soltó una revelación que disparó nuevas especulaciones:

“Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”, aseguró.

La declaración no pasó inadvertida y volvió a instalar los rumores que circulan desde hace semanas sobre un embarazo. Sin embargo, según Pitty, el futuro no sería tan perfecto como se imagina.

Tras ese instante de felicidad, la pareja atravesaría turbulencias. “Después aparece un período de crisis, es lo que marcan los números”, advirtió, dejando abierta la chance de un conflicto serio en la relación.

Y como si fuera poco, agregó más intriga: “Hay un momento de inestabilidad y también un traslado. Algo va a pasar. Vamos a estar todos entretenidos mirando, porque hay mucho movimiento entre todos”.