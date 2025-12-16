En vivo Radio La Red
Deportes
Conmebol
River
FÚTBOL

Conmebol actualizó el ranking 2026: Boca y River bajan y otro club argentino se mete en el top 10

El ente sudamericano publicó la clasificación que se usará desde 2026 para los sorteos de Libertadores y Sudamericana. Palmeiras lidera, River y Boca retroceden y otro equipo argentino se consolida entre los diez mejores del continente.

Conmebol actualizó el ranking 2026: Boca y River bajan y otro club argentino se mete en el top 10

Con la mirada puesta en la próxima temporada internacional, la Conmebol dio a conocer el nuevo Ranking de Clubes que regirá a partir de 2026, una herramienta clave para la conformación de los bombos en los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La actualización trajo movimientos importantes en la parte alta de la tabla, con protagonismo de equipos brasileños y varios cambios que impactan de lleno en los clubes argentinos.

image

En lo más alto del listado aparece Palmeiras, que alcanzó el primer puesto del ranking continental. El equipo brasileño se ubica por encima de Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, que quedó como escolta y completa un nuevo 1-2 para Brasil en la clasificación oficial. El dominio de los clubes de ese país vuelve a quedar reflejado en un ranking que pondera la regularidad internacional a largo plazo.

Cómo quedaron Boca y River en el nuevo ranking Conmebol 2026

Uno de los movimientos más destacados se dio justo detrás de los líderes. River, que venía encabezando el ranking en la versión anterior, descendió al tercer lugar, mientras que Boca perdió una posición adicional y quedó cuarto. A pesar de este retroceso, ambos gigantes del fútbol argentino continúan en una zona privilegiada del listado y mantendrán su condición de cabezas de serie en los sorteos de las competencias continentales.

La baja de posiciones no implica una pérdida inmediata de peso internacional, pero sí refleja el impacto que tienen los resultados recientes en el escenario sudamericano. En un ranking cada vez más competitivo, cada campaña en Libertadores y Sudamericana puede generar variaciones significativas.

¿Qué club argentino se metió en el top 10 del ranking?

La gran novedad para el fútbol argentino fue el notable ascenso de Racing. La Academia protagonizó uno de los saltos más importantes de toda la tabla: pasó del puesto 12° al 9° y logró meterse entre los diez mejores equipos del continente. El crecimiento se explica, en gran parte, por la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y un sólido desempeño internacional en la última temporada.

Racing también sumó puntos clave por su recorrido en la Copa Libertadores, donde alcanzó las semifinales y fue eliminado por Flamengo. Ese combo de resultados le permitió dar un paso adelante en un ranking que premia tanto los títulos como la regularidad en torneos Conmebol.

Qué otros equipos argentinos aparecen bien posicionados

El informe difundido por la Conmebol, que incluye a los 30 mejores clubes de Sudamérica, también reflejó la presencia de otros equipos argentinos con movimientos positivos. Estudiantes de La Plata se ubica en el puesto 18° y logró escalar seis posiciones respecto de la última medición, consolidando su presencia en el plano continental.

Lanús figura en el lugar 21°, impulsado por la obtención de la Copa Sudamericana, mientras que Independiente aparece 24° y Vélez completa la lista argentina en el puesto 26°. La variedad de clubes nacionales en el ranking refuerza el peso histórico del fútbol argentino en la región, aunque con una competencia cada vez más exigente.

Cómo se elabora el ranking de clubes de Conmebol

El orden del ranking no es azaroso. La Conmebol construye esta clasificación a partir de tres criterios centrales. El primero es el rendimiento de cada equipo en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante los últimos diez años, lo que le da un fuerte peso a la continuidad en el plano internacional.

El segundo factor es la historia continental previa de cada club, que funciona como un respaldo acumulado a lo largo del tiempo. Por último, se suma un bonus adicional para los campeones de cada liga local, un incentivo que premia el éxito a nivel doméstico.

La combinación de estos elementos define la posición final de cada equipo y, en consecuencia, su ubicación en los bombos de los sorteos internacionales. Por eso, más allá del prestigio simbólico, el ranking tiene un impacto directo en el futuro competitivo de los clubes.

Con esta nueva actualización, el mapa del fútbol sudamericano vuelve a reordenarse. Brasil mantiene su hegemonía en la cima, Boca y River siguen firmes entre los principales protagonistas y Racing celebra un salto que confirma su crecimiento internacional. Un escenario que anticipa sorteos más exigentes y cruces de alto voltaje a partir de 2026.

