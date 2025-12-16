Conmebol actualizó el ranking 2026: Boca y River bajan y otro club argentino se mete en el top 10

¿Qué club argentino se metió en el top 10 del ranking?

La gran novedad para el fútbol argentino fue el notable ascenso de Racing. La Academia protagonizó uno de los saltos más importantes de toda la tabla: pasó del puesto 12° al 9° y logró meterse entre los diez mejores equipos del continente. El crecimiento se explica, en gran parte, por la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y un sólido desempeño internacional en la última temporada.

Racing también sumó puntos clave por su recorrido en la Copa Libertadores, donde alcanzó las semifinales y fue eliminado por Flamengo. Ese combo de resultados le permitió dar un paso adelante en un ranking que premia tanto los títulos como la regularidad en torneos Conmebol.

Qué otros equipos argentinos aparecen bien posicionados

El informe difundido por la Conmebol, que incluye a los 30 mejores clubes de Sudamérica, también reflejó la presencia de otros equipos argentinos con movimientos positivos. Estudiantes de La Plata se ubica en el puesto 18° y logró escalar seis posiciones respecto de la última medición, consolidando su presencia en el plano continental.

Lanús figura en el lugar 21°, impulsado por la obtención de la Copa Sudamericana, mientras que Independiente aparece 24° y Vélez completa la lista argentina en el puesto 26°. La variedad de clubes nacionales en el ranking refuerza el peso histórico del fútbol argentino en la región, aunque con una competencia cada vez más exigente.

Cómo se elabora el ranking de clubes de Conmebol

El orden del ranking no es azaroso. La Conmebol construye esta clasificación a partir de tres criterios centrales. El primero es el rendimiento de cada equipo en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante los últimos diez años, lo que le da un fuerte peso a la continuidad en el plano internacional.

El segundo factor es la historia continental previa de cada club, que funciona como un respaldo acumulado a lo largo del tiempo. Por último, se suma un bonus adicional para los campeones de cada liga local, un incentivo que premia el éxito a nivel doméstico.

La combinación de estos elementos define la posición final de cada equipo y, en consecuencia, su ubicación en los bombos de los sorteos internacionales. Por eso, más allá del prestigio simbólico, el ranking tiene un impacto directo en el futuro competitivo de los clubes.

Con esta nueva actualización, el mapa del fútbol sudamericano vuelve a reordenarse. Brasil mantiene su hegemonía en la cima, Boca y River siguen firmes entre los principales protagonistas y Racing celebra un salto que confirma su crecimiento internacional. Un escenario que anticipa sorteos más exigentes y cruces de alto voltaje a partir de 2026.