El complicado momento de salud que le tocó atravesar a Ronnie Arias: "Estuve un año sin..."

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"¿Qué me dejó mudo? Muchas cosas. Yo creo que sentía que el mundo me agredía y no quería hablar", se sinceró. Y agregó sobre esa dura situación que debió enfrentar: "Me cagué y no me animé a mandar a la mier.. a un montón de gente tóxica y maltratadora".

Además de su situación de salud, Ronnie Arias habló de su vínculo con la periodista Carla Czudnowsky, con quien compartió muchos programas, y por qué tuvieron diferencias.

"Carla es lo más de la tierra, ella dice que discutimos por algo de Macri: 3 veces discutimos por política, dos de las cuales me dio la razón", reconoció Ronnie.

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El duro problema de salud que enfrentó Ronnie Arias

Ronnie Arias enfrentó serios problemas en las cuerdas vocales en un período en el que perdió la voz. En 2014 se informó que había pasado por una biopsia y le habían diagnosticado hiperqueratosis en las cuerdas vocales, pero en 2018 él mismo confirmó que en realidad había tenido cáncer de garganta.

“Tuve cáncer de garganta. Estoy repuesto hace tres años, estuve mudo casi un año. En marzo se cumplen tres años que vivo libre de cáncer”, confesó Ronnie sentado a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, en lo que fue la primera vez que públicamente se refirió a los serios problemas en su voz que enfrentó.

En 2023 relató que sufrió un accidente cerebrovascular sin síntomas notorios y se enteró después en un control médico tras no tener ningún síntoma previo.

“Es un ACV silente el que tuve, entonces ahora estoy haciendo todos los estudios para ver si fue causado por una obstrucción en la carótida o tiene que ver con algo del corazón. No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina”, detalló por entonces el periodista.