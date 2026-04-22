Tensión total: Daniela de Lucía lanzó un ultimátum antes de la gala de Gran Hermano

Por otro lado, Daniela también compartió su lectura sobre el mapa de alianzas y conflictos dentro de la casa. Tiene identificados a quienes considera sus principales rivales: Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera, a quienes sumó la posibilidad de recibir votos por parte de Solange. Aun así, no perdió la oportunidad de enviar un mensaje indirecto al grupo encabezado por Brian Sarmiento, sugiriendo que su permanencia podría beneficiarles al mantener la atención lejos de ellos.

Finalmente, dejó en evidencia su postura frente al juego y al público: "No estoy aferrada a la silla", afirmó, y concluyó apelando directamente a quienes siguen el programa desde afuera: "Ustedes están del otro lado y sabrán lo que tienen que hacer".

Daniela de Lucía - captura GH

Cuál fue el asqueroso gesto de Lolo Poggio que causó revuelo en Gran Hermano

Dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, nada pasa desapercibido. Cada gesto, por mínimo que parezca, queda bajo la lupa constante de las cámaras que registran todo lo que ocurre en la convivencia más observada del país.

En ese contexto, quien terminó en el centro de la escena fue Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, luego de protagonizar un momento que no tardó en viralizarse en redes sociales y generar una ola de comentarios.

Todo sucedió mientras la joven se encontraba en el espacio de streaming de la casa. Sentada y tomando mate con total naturalidad, realizó un movimiento que rápidamente captó la atención de quienes seguían la transmisión en vivo. En cuestión de segundos, el fragmento comenzó a circular en plataformas digitales.

Según se pudo ver, Lolo Poggio llevó una de sus manos hacia la axila, frotó la zona y, acto seguido, acercó sus dedos a la nariz para percibir el olor. La escena no pasó inadvertida y desató un fuerte revuelo entre los usuarios, que no tardaron en expresar su incomodidad ante lo ocurrido.

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Las reacciones no se hicieron esperar y el repudio fue inmediato. “Es desagradable”, escribió un usuario en X, mientras que otro se mostró sorprendido por la situación: “No puedo creer que haya hecho eso sabiendo que la están filmando todo el tiempo”.

Lo cierto es que este tipo de episodios no son nuevos dentro del reality, donde la convivencia extrema suele dejar al descubierto hábitos o actitudes que generan polémica fuera de la casa. A lo largo de las distintas ediciones, varios participantes quedaron en el ojo de la tormenta por acciones similares.

En esta oportunidad, lo llamativo fue que ninguno de los compañeros de Lolo Poggio hizo referencia a lo ocurrido en el momento. La joven, por su parte, continuó con su rutina sin inmutarse, mate en mano, como si la situación no hubiera tenido mayor relevancia dentro de la casa.

Mientras tanto, en el afuera, el episodio sigue dando que hablar y suma un nuevo capítulo a la lista de momentos virales que deja Gran Hermano.