Guillermo Francos
Gobierno
Oposición

Rodrigo de Loredo opinó sobre el posible pedido de destitución de Francos: "Es un error de la oposición"

Después de que el Gobierno sostuviera que no sabía si iba a pagar la ley de discapacidad, el diputado cordobés reconoció que es “una chicana” pero no para pedir el desaguadero del jefe de Gabinete.

Rodrigo de Loredo opinó sobre el posible pedido de destitución de Francos: Es un error de la oposición

Rodrigo de Loredo opinó sobre el posible pedido de destitución de Francos: "Es un error de la oposición"

Rodrigo de Loredo dijo que no hay que confundir que el Gobierno “jugó a la ruleta” y fue por todo con los “jubilados y discapacitados” se equivocó. “Es un error tratar a todos los temas por igual”. A si vez dijo que es “una barbaridad pedir el desafuero de Guillermo Francos ”, pese a la “chicana” de no pagar la ley de discapacidad.

Leé también Rodrigo De Loredo con Novaresio: el sueño de lograr un frente radical con Milei y duras críticas a Lousteau y Manes
De Loredo participó en el programa Entevista de Luis Novaresio (Foto: captura).

En A24 el diputado cordobés indicó: “Hay una predisposición del peronismo a complicar las cosas, pero el Gobierno sabía que tenía una oposición difícil, por eso no admito que no se hagan cargo de sus errores que son autoinfligidos como los vetos. En cada caso podemos ver la irracionalidad tanto de unos como de otros”.

“Vamos a ver discapacidad, tenemos estándares altos y tratarlo como otros casos, era una barbaridad y eso no es razonable, así hicieron con todos. Con los jubilados ganaron, pero con estas cosas no estoy de acuerdo, la oposición igual se sobregiro”, destacó de Loredo.

Luego aclaró: “Es una estupidez e irracional pedir la destitución de Guillermo Frascos, pero el Gobierno ha hecho muchas chicanas, espero que no repitan los errores”. sostuvo el legislador en diálogo con A24. “Es una falla garrafal de los opositores hacer esto con el jefe de Gabinetes”.

Embed

Ponen al Gobierno en una opción de víctima que le es funcional a la administración”, reconoció de Loredo, “Todos los problemas que pueden pasar después el gobierno le puede echar la culpa a la oposición”.

La gente se da cuenta que hay una doble vara con otros jefes de Gabinete de gobiernos anteriores”. Pero aclaró: “El Gobierno no dice de dónde debe sacar los fondos para aplicar discapacidad, pero debe explicar de dónde va a reasignar las partidas para aplicar la ley, por eso es una chicana, pero no se justifica un pedido de desafuero”.

Por qué de Loredo no formó un frente con LLA

Hace dos años que no tenemos presupuesto, el gobierno debe mantener el porcentaje de la recaudación. Es inaceptable, pero no se corresponde con otras cosas como la suspensión de retenciones, que es otra chicana, pero repito no se justifica el pedido de desafuero de Francos”, indicó.

Nos pedían que perdiéramos identidad para formar un frente, era una sumisión, cosas que traicionar nuestros principios por eso no armamos un frente con La Libertad Avanza, aunque podríamos ganar. No tengo dudas, si hubiera unión un partido como el mío le estaría ganando a Juan Schiarite, que es el mejor político peronista cordobés aunque de la Sota también le saca votos”.

Sobre el final Rodrigo de Loredo sostuvo: “Están a tiempo de mejorar, es una buena noticia el apoyo de EEUU y hay que aprovecharlo, espero que el Gobierno lo pueda ver”.

