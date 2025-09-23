Rodrigo de Loredo opinó sobre el posible pedido de destitución de Francos: "Es un error de la oposición"

Embed

“Ponen al Gobierno en una opción de víctima que le es funcional a la administración”, reconoció de Loredo, “Todos los problemas que pueden pasar después el gobierno le puede echar la culpa a la oposición”.

“La gente se da cuenta que hay una doble vara con otros jefes de Gabinete de gobiernos anteriores”. Pero aclaró: “El Gobierno no dice de dónde debe sacar los fondos para aplicar discapacidad, pero debe explicar de dónde va a reasignar las partidas para aplicar la ley, por eso es una chicana, pero no se justifica un pedido de desafuero”.

Por qué de Loredo no formó un frente con LLA

“Hace dos años que no tenemos presupuesto, el gobierno debe mantener el porcentaje de la recaudación. Es inaceptable, pero no se corresponde con otras cosas como la suspensión de retenciones, que es otra chicana, pero repito no se justifica el pedido de desafuero de Francos”, indicó.

“Nos pedían que perdiéramos identidad para formar un frente, era una sumisión, cosas que traicionar nuestros principios por eso no armamos un frente con La Libertad Avanza, aunque podríamos ganar. No tengo dudas, si hubiera unión un partido como el mío le estaría ganando a Juan Schiarite, que es el mejor político peronista cordobés aunque de la Sota también le saca votos”.

Sobre el final Rodrigo de Loredo sostuvo: “Están a tiempo de mejorar, es una buena noticia el apoyo de EEUU y hay que aprovecharlo, espero que el Gobierno lo pueda ver”.