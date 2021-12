A los 57 años, Mercedes Ninci presentó a su nuevo novio

Con un tiempo juntos, Mercedes Ninci y Alberto se animaron a hacer una escapadita juntos a Salta, el norte de nuestro país.

Alberto tiene una fuerte historia de vida: hace poco logró vencer un cáncer de piel. El tratamiento no fue fácil, debió afrontar una necrosis en los huesos. Pero, ahora está bien recuperado y disfrutando junto a su nuevo amor "en las nubes", como escribió en su foto de Instagram.

image.png

Mercedes Ninci: "No tengo plata ni para cargar la SUBE"

Mercedes Ninci lloró el domingo en el programa Debo decir, América, por la situación económica que atraviesan muchas familias en Argentina y contó su difícil presente tras aflojar con el trabajo luego de la cefaela que sufrió y por la que estuvo internada.

"No tengo plata ni para cargar la SUBE pero bueno... Por eso entiendo a la gente que tanto sufre. Soy la típica clase media que nunca nos alcanza", indicó la periodista.

Y afirmó entre lágrimas: "Nunca alcanza. Yo tengo cuatro hijos, La más grande va a una universidad privada. No lloro por mí, si yo tengo trabajos buenos y no me alcanza, pensá en el que no tiene laburo o vive en la villa y no tiene un lugar para arreglarse y buscar laburo".

"Yo a veces pienso que los piqueteros o la gente que se queda en su barrio no tienen los elementos: la escuela primaria o algo que es básico como tener un baño para bañarte. Salís y tenés el barrio, es tremendo", explicó Ninci.

Y cerró: "Los políticos no recorren. Si a uno que trabaja no le alcanza imaginate la gente humilde, que tenés que hacer dos horas de ida y dos horas de vuelta. A mí me pone mal el país porque lo veo todos los días, no me lo contaron".