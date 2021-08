Antonio Laje: "El Gobierno está yendo a una Argentina de planes"

"Si no hay estudio, no hay forma de salir adelante ni de competir. Cuando lees estas cosas entendes que la educación parece no interesarle a la política. Hay que poner orden en las prioridades y el presidente primero tiene que darse cuenta que no puede violar una ley. La Argentina como está, con el 45 de pobreza y nivel de caída en la educación, no tiene salida", indicó el periodista.