El chiste de mal gusto de Germán Paoloski sobre La China Suárez

"Se realizó el pre estreno de una película animada, que tiene la voz de La China Suárez. Algunas famosas, que estaban invitadas, se bajaron... pasa que dijeron que tenían problemas de típicos logísticos con sus familias", enunció Paoloski.

"Claro, la típica que no sabes A dónde dejar a los chicos", acotó una panelista del programa. "No, no sabían a dónde dejar a los maridos", retrucó el conductor de NETT.

El vestido que usó Wanda Nara para provocar a La China

Wanda Nara hizo una producción de fotos para la tapa de los personajes del año de Gente.

En el backstage, la botinera usó un vestido distinto al que escogió para la portada.

Sin embargo, ese diseño no pasó para nada por alto.

En el pecho, el vestido tenía un águila con la bandera china entre sus garras.

Ese pequeño detalle reavivó la guerra con La China.